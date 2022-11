Wilma Torres: "No es como se inicia sino como se termina"

FAS sigue con la inyección anímica a tope en el torneo Apertura y este sábado logró clasificar a la gran final tras vencer al Águila en penales.

A pesar de que el inicio del torneo fue tumultuoso para el equipo de Zambrano, el cuadro santaneco supo reponerse en la segunda vuelta y el domingo 13 lucharán por la corona 19.

"No fue como nosotros queríamos al inicio del torneo, no nos habíamos logrado conjuntar del todo pero no es como se inicia sino como se termina y ahora estamos en la final", comentó el jugador de FAS, Wilma Torres.

Previo a la semifinal de vuelta FAS contaba con la ventaja por la mínima tras el choque de ida, sin embargo, el Águila de Bini fue un vendaval en la primera parte pero los dirigidos por Zambrano supieron equilibrar el dominio en el segundo tiempo con otra actitud.

"Estábamos conscientes que teníamos que sacar la casta ante Águila. Esto nos lo planteamos desde el inicio del campeonato", dijo Wilma.

A pesar de la clasificación, el extremo nacional no le restó mérito al trabajo que hizo el cuadro emplumado en la semifinal, rival que tuvo la clasificación en sus manos pero la dejó ir en los penales.

"Águila salió a buscar el partido desde el inicio, nosotros veníamos a contrarrestar todo lo de ellos. Se nos complicó al final pero teníamos que estar concentrados en la tanda de los penales", agregó Torres.

Tras el pase a la final, el equipo tigrillo está a la espera de quien será su rival en la gran final que saldrá de la serie entre Platense y Jocoro la cual tiene en ventaja al cuadro viroleño con el marcador de 2-0.

"No importa quien sea, yo siempre he dicho que si querés ser campeón tenes que ganarle al mejor", adelantó Torres.