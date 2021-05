Wilma Torres: "Los compañeros me dicen goleador pero es trabajo de todos"

Una de las figuras del FAS en este Clausura 2021 es Wilma Torres. Su proyección ofensiva y entendimiento con "Gullit" Peña en el frente ofensivo ha sido vital para que el equipo esté en esta fase semifinal y además es el máximo goleador del equipo con ocho tantos.

Torres destacó en la pasada serie de cuartos de final ante el Municipal Limeño, en el que hizo dos goles (uno en Santa Ana y otro en Santa Rosa de Lima) e hizo efectivo uno de los tantos en la lotería de los penaltis. Este extremo tigrillo expuso su satisfacción por alcanzar la clasificación a semifinales.

"Para esto trabaja uno. Estamos en semifinales y sabemos que nada será fácil. Vamos a sacarle provecho a la semana para ir al partido de ida y sacar el resultado que nos dé más calma en el cual podamos finiquitar en el partido de vuelta", dijo el goleador.

Sobre la serie ante los cucheros, Torres indicó que los errores propios fueron cruciales. "Nos faltó más oficio porque no nos podían meter dos goles en cinco minutos. Lo bueno es que al final en la tanda de penaltis pudo hacer un buen trabajo Kevin (Carabantes) y se logró agarrar ese boleto a semifinales que fue complicado. Todo partido lo manejamos", expuso.

Su faceta de goleador no ha pasado desapercibido y argumenta que su misión es ayudar al equipo. También da el crédito a sus compañeros. Torres es el máximo artillero del equipo con ocho dianas seguido del colombiano Luis Peralta con cinco y "Gullit" Peña y Kevin Reyes con cuatro.

"Contento porque se me han dado los goles. Los compañeros me dicen goleador pero es trabajo de todos, lo voy a manejar así y se me han dado los goles y primero Dios vamos a seguir trabajando humildemente para dar goles que ayuden al equipo", agregó.

Rival conocido

Wilma Torres tuvo su paso por el Santa Tecla en el periodo entre 2017 y 2020 con quienes ganó dos títulos (Apertura 2018 y la Copa Presidente) por lo que conoce a la perfección al rival de semifinales. También fue pupilo de Rubén da Silva, timonel de los pericos.

"Los equipos del profe (Da Silva) ya sabemos cómo son. Estuve con él en Santa Tecla y hay que meter garra, tenemos un buen grupo para contrarrestar eso. Vamos a trabajar en mejorar nuestras cosas porque hemos hecho cosas buenas, también malas pero las malas se corrigen", expuso Wilma.

"El Santa Tecla es un equipo que le gusta tener la pelota y es algo que nosotros hemos querido hacer siempre. El partido será muy bonito porque los dos equipos somos propositivos. La mediacancha será fundamental ganarla y atrás estar atentos. Nuestros centrales ya conocen a sus delanteros y nosotros pues hacer lo nuestro para conseguir los goles que nos catapulte a la victoria", finalizó.