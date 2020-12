Wilma Torres: “Lo de mi expulsión fue una acción tonta"

El unionense Wilma Torres vive actualmente en lo personal momentos bajos dentro de la interna de FAS a raíz de sus dos expulsiones que suma en el Apertura 2020, la última ante el Once Deportivo en una acción que insiste nunca buscó terminar viendo la cartulina roja, la segunda que recibe en el actual torneo tras estrenarse con la camiseta tigrilla con una expulsión ante Metapán en la fecha inaugural.

El jugador nacido en Anamorós, La Unión admite que está lidiando con la culpa por su última expulsión que lo privará de jugar las próximas dos jornadas de liga.

“(Estoy) bastante jodido porque soy de las personas más tranquilas, no juego de manera violenta en los partidos, se los he dicho al profesor (Jorge Rodríguez), a mis compañeros en FAS y a mi familia, todos me han regañado por las dos expulsiones, han sido dos acciones que no debí haber actuado así”, reconoció el jugador de 26 años quien afirma que nunca agredió al rostro del puntero Fernando Castillo de los ahuachapanecos.

“En esa acción nunca le pegué en la cara a Castillo, admito que sí lo empuje por lo que me gritó, se lo dije a mi esposa, lamento que Castillo se tirara al suelo de manera exagerada, es duro y una lección enorme para mí, me perderé dos fechas de la liga, me entristece eso, no jugar esos partidos y me tocará regresar con mucha actitud positiva a la cancha”, indicó el futbolista oriental.

El ex jugador de Santa Tecla, Firpo y Dragón admite que tras su expulsión ha recibido críticas y regaños de amigos, compañeros y de su familia, especialmente de su cónyuge.

“Mi esposa fue la primera que me regañó por la expulsión del domingo, ella me gritó que no le contestara al jugador, me dijo que debo actuar siempre con cabeza fría, fue una expulsión tonta, lo reconozco, hasta (el paraguayo) Luis Rodríguez me regaño ya que es con quien más convivo en el equipo, sé que me equivoqué, hasta (el colombiano) Yosimar Quiñónez, un gran amigo mío en Santa Tecla, me reclamó por esa expulsión”, afirmó.

MALA REACCIÓN

Wilma Torres repasa una y otra vez en su cabezas ese momento de su expulsión ante los ahuachapanecos y destaca que él buscó al árbitro para reclamarle al menos la tarjeta amarilla sobre el contención Herberth “el Chiqui” Díaz“ quien una jugada anterior le había entrado con fuerza en una barrido por buscar quedarse con el balón.

“Toqué la pelota y ‘Chiqui’ Diaz llegó con fuerza a barrerse, salté para evitar que me golpeara y choqué con él, busco al árbitro para preguntarle si no lo iba a amonestar cuando llegó Castillo a reclamarme que cómo le voy a pegar una patada a su compañero; fue allí que lo empujé” reconoció Torres.

“Uno es humano, se equivoca, me enojé por la manera en que me gritó ya que nunca busqué golpear al jugador de ellos, sé que son cosas que me han sucedido sin que buscara expulsarme, fue también una expulsión tonta en la primera fecha, incluso me multaron esa vez en Metapán y el presidente del equipo me reclamó al decirme que me habían traído al FAS para jugar y no por golpear o hacerme expulsar”, explicó.

El jugador unionense se ha mentalizado que por su expulsión sufrirá de nuevo una multa económica, pero le duele más perder las próximas dos fechas, especialmente el duelo del domingo en Santa Ana ante Santa Tecla.

“Nos han cancelado el mes de octubre y creo que me volverán a multar cuando me cancelen mi sueldo de noviembre , es algo nuevo para mí, nunca me habían expulsado dos verces de esa manera, ni en tercera o segunda división me sucedió lo que me está pasando en FAS, ni en Santa Tecla, Firpo o Dragón he vivido eso”, reconoció.

“Nunca en mi vida me había pasado esto, no soy alguien mal intencionado para jugar, siento que pudo haber sido una amarilla, le pregunté al árbitro que porqué me sacaba la roja, si nunca le toqué la cara a Castillo, uno busca reponerse de todo esto, saber que serán dos juegos de suspensión me ha dolido, por el grupo porque los dejé solo en ese partido, teníamos lo suficiente como para llevarnos el triunfo en Ahuachapán, al final nos complicamos y perdimos, queda solo revertir las cosas, bajarle el carácter para no reaccionar así a futuro”, indicó. “Me habría gustado haber jugado el domingo ante Santa Tecla, contra el equipo en que quedé campeón, tengo muchos amigos en Santa Tecla, había hablado con Quiñónez sobre eso, vamos a esperar, intentar volver y a sumar minutos para FAS que es lo más importante.”