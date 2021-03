Wilma Torres: “La responsabilidad de lo que pasa en FAS es de todos”

El unionense Wilma Enrique Torres, atacante del CD FAS, podría perderse al menos un par de fechas del Clausura 2021 luego de la lesión que sufriera el domingo anterior en el partido ante Isidro Metapán, duelo que los tigrillos perdieron por la mínima ante los jaguares en el propio estadio Óscar Alberto Quiteño por la jornada cinco de la Fase 1 del torneo nacional y que ha generado un ambiente convulsivo alrededor del equipo santaneco tras cosechar su segunda derrota consecutiva en la liga nacional.

Torres ingresó de cambio al 63’ por el colombiano Luis Peralta y en el transcurso del partido sufrió un fuerte choque con el portero de los metapanecos, Óscar Pleitez que le provocó una lesión en su rodilla derecha que lo obligó abandonar el partido 25 minutos después de su ingreso a la cancha cuando FAS ya perdía el partido 0-1.

“Choqué con (Óscar) Pleitez y como tenía la pierna arriba buscando el balón en eso él también saltó buscando la pelota, fue allí que chocamos y lastimosamente me tocó la rodilla derecha. Del impacto sentí que me giró la rodilla y ya no pude continuar en el partido por el dolor que sentía en la región del aductor”, recordó el menudo jugador de 26 años en plática con este rotativo.

El jugador de FAS será evaluado este lunes por la tarde por el médico del equipo y determinará al final del estudio clínico el tipo de lesión que sufrió y el tiempo de recuperación que Torres necesitará.

“Al parecer el médico dijo que esperarían ahora los resultados y que mi lesión podría ser o un esguince en mi rodilla, una distensión de ligamentos de la parte colateral externo o posiblemente una distensión en el aductor; aún no sé, (hoy) me llevarán a una clínica a las 4 de la tarde y allí sabré lo que tengo en verdad y los días de reposo que tendré”, aseguró el atacante asociado.

Torres explicó que la lesión que sufrió el domingo ante los jaguares no se compara en absoluto a la anterior que sufrió en la misma pierna derecha.

“La lesión anterior fue muscular en la misma pierna, no tiene nada que ver con el golpe que recibí, en esa jugada Pleitez se llevó pasando mi rodilla y en ese momento sentí el dolor porque me había girado la pierna”, recordó. “Es mi primera lesión de rodilla, mis anteriores lesiones habían sido solo musculares, lo raro es que no se me inflamó la rodilla, posiblemente sea al final el aductor porque al girar me duele mucho, ojalá sea lo mínimo y espero que en la revisión de este lunes sea lo mínimo de la lesión”, manifestó con fe el jugador nacido en Anamorós.

APOYO AL “ZARCO”

Acerca del mal momento que vive actualmente el FAS donde ha cosechado tres derrotas en cuatro partidos de la fase 1 del torneo (dos de ellas de manera consecutiva) y que lo mantiene anclado en el tercer lugar del grupo de occidente con apenas tres puntos y sin posibilidad ya de atrapar el primer lugar, Torres fue enfático en señalar que el ambiente dentro y fuera de FAS se mira difícil, pero que todos están conscientes que solo ellos pueden sacar al equipo de esta crisis deportiva.

“La verdad es complicado porque nosotros no esperábamos esa derrota, nos gana Metapán de una manera en que menos pensábamos porque sucedió a la hora en que más estábamos atacando, allí fue que Metapán anotó el gol”, aseveró el jugador unionense.

Wilma confesó que por ahora el plantel en su totalidad no han tocado el tema y será hasta el entreno de este lunes por la tarde en que hablarán.

“Este lunes será solo de platicar en el camerino ya que siempre tratamos de hablar estas cosas con cabeza fría”, aseguró el jugador de los asociados quien a la vez declaró sobre la actitud del público tugrillo al final del partido donde mostraron su enojo, frustración por la derrota y mandaron mensajes ofensivos tanto al plantel como al cuerpo técnico encabezado por Jorge “Zarco” Rodríguez.

“La actitud de la afición es complicada, se espera cualquier cosa de ellos cuando no salen las cosas, ellos siempre van a exigir por la calidad del grupo, sabemos que no les hemos respondido a la afición, el profe dijo que era su responsabilidad, pero la verdad es responsabilidad de todos, no solo de él, todos los equipos quieren ganarle al FAS y por eso debemos siempre de dar el doble de esfuerzo ena la cancha porque sabemos que no les hemos cumplido a ellos”, respondió Torres y señaló además que “compartimos lo que dijo el profesor al final del juego, no hay que molestarnos por todo los que nos dijeron los aficionados, mejor eso nos debe de tocar el ego para salir a los partidos a revertir eso y buscar ese título que se nos ha negado en los últimos años.”