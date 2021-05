Wilma Torres: "Él me ayudaba  a practicar los tiros libres"

En el Güiri Güiri al Aire de este jueves hubo enlace con Wilma Torres, jugador del FAS para conocer sus sensaciones tras anotarle un golazo al Limeño y asegurar el triunfo del equipo santaneco en la ida de los cuartos de final del Clausura 2021.

No fue cualquier gol para Wilma Torres y fue la segunda vez que le marcó un gol a su hermano William Torres, portero del Limeño, según explicó a la mesa más redonda.

"Ya le había anotado otro gol a Santa Tecla, jugando contra Pasaquina y estábamos platicando después del partido y como ayer me tocaron el tema, creo que terminamos 2-0 en temporada regular", explicó el mediocampista de 27 años sobre esa ocasión.

El miércoles anterior el jugador del FAS anotó 1-0 parcial ante el equipo auriazul en el Quiteño con un disparo de tiro libre al ángulo, al minuto 49.

"Cuando estamos en la casa él me hace bromas que cuando estoy enfrente de los arqueros me cago y a mí me da risa y le digo 'Ah niño, eso no pasa', pero lo tomamos a bien porque son cosas que pasan, ahora nos toca jugar en contra, después que mucho tiempo jugamos juntos en Asunción. Cuando le metí el primer gol yo sentí bien raro pero él se lo toma a bien y me dice así tenés que definir. Ayer se me dio anotarle el segundo gol que fue un golazo", explicó.

Torres también comentó que ya sabe cómo anotar de penalti a su hermano, por si acaso toca hacerlo el fin de semana en el estadio Ramón Flores Berríos en el juego de vuelta de cuartos.

"En Pasaquina muchas veces él me ha hecho tapadas en mano a mano. Un amigo me recordó que jugábamos a tirarnos penales, tiros de larga distancia y era igual a los que le metía en el Arenal', pero después de cada entreno él me ayudaba a practicar los tiros libres y los penales en Asunción de Anamorós", dijo el jugador tigrillo.

"Ya sé como tirarlo, uno tiene que estar claro, él me conoce a mí, obviamente, y es muy complicado". expresó.

Wilma tiene como hermanos a William, Alexánder y Evelyn Torres, quienes también son reconocidos en Anamorós, en el oriente del país, como una familia futbolera.

Wilma Torres también opinó sobre el incidente durante el medio tiempo entre algunos jugadores del FAS y Limeño en el que además intervino el técnico Nelson Ancheta.

"Yo siento que estuvo bastante mal por el tema de cómo le gritaban al Gullit al finalizar el primer tiempo porque obviamente sabemos la calidad y lo que el Gullit es y que vengan a gritarle 'Bolo', a mí no me gustó incluso unos jugadores del Limeño lo mismo le gritaron, uno está en este medio y uno conoce y no deberían de juzgar, por lo menos, nosotros como compañeros no hemos conocido al Gullit así", recalcó.

"Hemos tenido asados y hemos convivido y ustedes saben los compañeros dicen echémonos una para relajarnos y ya, incluso ni ahí él se ha puesto a tomar. Mi persona no toma pero me gusta que disfruten mis compañeros y por eso fue el malestar mío y Dustin salió hablar de eso también porque se vio muy feo la verdad", expresó Wilma.

Sobre la ventaja de 2-1 ante Limeño, Torres destacó que "No es ventaja, así nos tocó a nosotros y me acuerdo del partido en Dragón cuando Santa Tecla nos fue a sacar un empate pero uno sabe que con un gol está en la pelea, pero nosotros no nos vamos a relajar y tenemos que buscar el gane allá también. Pero como decimos si no se gana tampoco se pierde".

Una de las críticas para FAS ha sido su defensa y no poderle ganar al Once Deportivo, al respecto Wilma dio una valoración.

"El partido que Once nos ganó allá y en ese partido yo tuve dos pelotas para meterlas y no anduve fino, pero si metemos las oportunidades que tenemos, independientemente nos metan goles, nosotros estamos ayudando a nuestra defensa a tapar esos errores porque nadie es perfecto y hemos tratado de venir mejorando eso. Nosotros les decimos manejen ustedes el cero que nosotros vamos a tratar de buscar el gol que nos dé la victoria", dijo.

Sobre las derrotas ante el Once Deportivo, Wilma Torres admitió que "nosotros nos preguntamos por qué en Ahuachapán nos metieron un golazo de tiro libre al ángulo y a ellos se les dan las cosas porque las oportunidades que ellos tuvieron y en otras ocasiones se la tiran al arquero, pero con nosotros no fallan y nosotros fallamos. Si pasamos a semifinal y ellos pasan estos partidos van a ser diferentes y los equipos vienen más recuperados".