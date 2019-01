Willy Cienfuegos: la nueva apuesta polivalente del Tecla

Wilfredo Cienfuegos, uno de los cinco refuerzos nacionales de Santa Tecla para el Clausura 2019, tiene clara su meta: no ser banca. Y si en su posición de volante (mixto o izquierdo) hay otros compañeros titulares, no le importaría cambiar de puesto, con tal de sumar la mayor cantidad de minutos.

Después de la presentación oficial, ayer, donde recibió la bienvenida del equipo, de la directiva y donde posó con la camiseta del campeón, el exjugador de Municipal Limeño logró tener una breve conversación con el entrenador Cristian Díaz.

"No hemos platicado mucho (con el DT), solo conversamos informalmente y me preguntó en qué posición me sentía mejor y le fui sincero de que no importa dónde me ponga, si quiere que sea defensa lo seré, delantero igual o si quiere que sea el portero, no hay ningún problema'', contó Cienfuegos.

"Solo estoy dispuesto a ser ese jugador polivalente porque lo que quiero es jugar".

Con el Limeño estuvo tres torneos. Fue en 2017 que se dio a conocer en la liga salvadoreña porque es un futbolista nacido en Estados Unidos.

"Con Limeño terminé bien, ya no tenía contrato con ellos. La idea era viajar a Estados Unidos pero estar siempre alerta a la oferta de otro equipo salvadoreño y estaba seguro de que llegaría porque dejé buena impresión y qué bien que me salió un buen equipo como Santa Tecla, que es un candidato natural al título por su filosofía de trabajo'', mencionó Will.

Para Cienfuegos Santa Tecla le ha abierto las puertas a los futbolistas nacidos en Estados Unidos.

''Me siento bien venir a un equipo que se ha ganado el prestigio, la credibilidad y que confía mucho en los salvadoreños nacidos en Estados Unidos, como ha sucedido antes con Derby Carrillo, Bernardo Majano, ahora Óscar Sorto y otros más. Nos han abierto las puertas y si dan esta oportunidad hay que hacerlo bien y no quedarles mal'', apuntó.

Para él es importante dejar huella y aspirar alto para que vengan nuevos desafíos a futuro. ''Mi sueño es venir a destacar, salir campeón con Santa Tecla y jugar un torneo de Concacaf y que este equipo me ayude para jugar en otro país, es un sueño personal. Sé que si trabajo mucho por esto, lo lograré''.