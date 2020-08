Willian Guerrero y su negocio de empanadas colombianas

El volante colombiano Willian Guerrero llegó a El Salvador hace seis años, logró el ascenso a la primera división con el Real Destroyer y jugó con el Sonsonate y Universidad de El Salvador en el circuito de privilegio, en este periodo.

Tras dejar al equipo escarlata en el año 2017, se fue a la segunda división. Terminó contrato con el Atlético Marte al finalizar el pasado Clausura 2020 y en la actualidad, analiza ofertas de otros equipos, para el Apertura 2020.

Mientras define su futuro y aprovechando la larga pausa en el fútbol, señaló que emprendió un proyecto: venta de empanadas colombianas.

Aseguró que es un amante de la cocina y que si continúa en el fútbol salvadoreño, mantendrá su “Antojitos colombianos 10”, especialista en la venta de empanadas colombianas de pollo y carne con el “auténtico sabor colombiano”.

Antojitos colombianos 10 inició labores el pasado 10 de julio, pero ocho días después, cerró por “duelo”, ante el fallecimiento del futbolista Osiris Navarro, amigo cercano de Guerrero “él siempre me apoyó, me dio la mano, hoy que no está, me cuesta. Tengo un mes que no realizo el proyecto”.

Navarro, reconocido ex futbolista de la segunda división, amigo y representante de Guerrero, falleció de un paro cardíaco el 15 de julio pasado y en su memoria, el colombiano cerró temporalmente su emprendimiento.

Esta es la cuenta para hacer tus pedidos:

Explicó que es un proyecto de venta de “empanadas de carne o pollo con maza original colombiana. Espero seguir, es una pasión porque me gusta la cocina y tener otros ingresos es bueno”.

Guerrero llegó al país en el año 2014 para jugar con el Juventud Independiente ante la salida de Daarwin Cerén al fútbol de Turquía, pero ese pase no se concretó para el volante salvadoreño, Guerrero quedó sin cupo y partió al Chalatenango de la segunda división.

También jugó con el Marte Soyapango y alcanzó el ascenso a la primera división con el Real Destroyer. Debutó en la liga mayor con el Sonsonate y luego pasó al equipo Universidad de El Salvador.

Salió del equipo escarlata tras el primer semestre del año 2017 y no volvió al circuito mayor. Se fue a la segunda división para jugar con el Platense, Once Municipal, Vendaval, San Pablo Municipal y el pasado Clausura 2020, jugó con el Atlético Marte.

Tras la prolongada pausa en el fútbol, comentó que “ha costado mantenerme, vivo con un compañero salvadoreño que me ha dado la mano, me ha ayudado con lo que me ha faltado, mi máximo apoyo fue mi amigo que en paz descanse (Navarro). Él era todo para mí”.

“Todos los equipos pagaron salarios hasta el mes de marzo, (fueron) meses complicados, pero (fue importante) la ayuda de un empresario (representante) que tuve (Osiris Navarro). Coloqué un negocio de empanadas con un amigo, nos fue bien la primera vez que lo hicimos, luego murió mi amigo y entré en un estado melancólico porque me afectó mucho, pero al futuro, si me queda la posibilidad de mantenerme en el país y de jugar, en mis tiempos libres pueda que siga con este proyecto”, expuso.

NUEVOS RETOS

Guerrero anhela volver a jugar en la primera división y levantar un título “me gustaría llegar y quedarme en primera división, llegar a un equipo que esté en el tope arriba (líderes), mantenerme y quedar campeón. Cuando estuve en el Sonsonate, se me abrieron muchas puertas porque hice un torneo maravilloso, no sé si tomé una mala decisión de irme al equipo Universidad de El Salvador o fue experiencia (porque) solo pude jugar seis meses, (faltó) oportunidad nada más o tomar mejor decisión. Me fui al UES y no encajé bien, no comencé con el pie derecho y de pronto caí a segunda y después de ahí, no he regresado”.

Aunque no descarta volver a Colombia, detalló que “en mis planes está volver a la primera división, faltan esas pequeñas oportunidades para demostrar talento, volví a segunda y me perdí del radar de primera, ese era mi miedo, pero quería experimentar, querer subir un equipo nuevamente, no he regresado, pero confío hacerlo”.

Guerrero ascendió con el Real Destroyer a la primera división en el año 2015 y tras la venta de esa categoría al Sonsonate, se quedó con los cocoteros en el circuito mayor.

Del fútbol salvadoreño destacó que “tiene un buen nivel competitivo”, pero admitió que “me costó adaptarme al inicio porque venía del fútbol de Colombia donde es más táctico, más pasivo. Me costó adaptarme a las canchas, la pelota y posición (en campo). La infraestructura de las canchas en Colombia es superior, más cuidadas. La pelota la sentía liviana y en mi posición, porque en Colombia predominaba el ‘volante diez’, más suelto (en el campo) y al llegar a El Salvador me di cuenta que es más estado físico, correr y marcar. De marcar no mucho, predominaba eso a mi llegada. Me costó porque de momento se me olvidaba que estaba aquí y que debía de marcar, tuvo problemas con eso”.