Williams Reyes y Alejandro Bentos otra vez juntos en un mismo equipo

Williams Reyes y Alejandro Bentos disputaron un torneo amateur en la ciudad de Houston, Estados Unidos, con el objetivo de ganar un premio de 20 mil dólares en efectivo.

Los ex jugadores del FAS participaron en una cuadrangular en suelo estadounidense y curiosamente se reencontraron con otro ex fasista, el ex volante Eliseo Quintanilla.

Los tres futbolistas fueron parte del FAS de Santa Ana y coincidieron de nuevo en el torneo en territorio estadounidense.

Reyes intentó regresar al FAS para el torneo Clausura 2018, pero no hubo acuerdo económico y terminó jugando con el Aspirante de Jucuapa, de la segunda división salvadoreña.

Williams Reyes, de 41 años de edad, suma 294 goles en la primera división salvadoreña y es hasta el momento el máximo cañonero en la historia del circuito de privilegio.

Por su parte, Bentos hizo carrera en el FAS y en 2016 terminó su carrera profesional jugando con el Leones de Occidente.