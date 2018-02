Williams Reyes, cerca de lograr sus 300 goles en El Salvador

Williams Reyes dejó la primera división profesional para mudarse a la segunda división, tras no llegar a un acuerdo con el FAS, con el cual hizo trabajo de pretemporada.

Pero en su nuevo club, el Aspirante de Jucuapa, los goles siguen fluyendo y está cerca de los 300 a nivel profesional.

El romperredes ya jugó cinco fechas en la segunda división y ha marcado cuatro dianas, incluyendo su doblete de la fecha 4 (empate 4-4) y el tanto del gane de este fin de semana en el 3-2 sobre Jocoro.

Con estas tiene ya 298 dianas, si se cuentan las 294 anotaciones que concretó en la primera categoría.

"Consulté con Dios y mi familia antes de venir acá y el señor William Guzmán (presidente del club) me había mostrado el interés desde que estaba en Chalatenango. Sé que el grupo está peleando el descenso y acá es donde se muestra de qué está hecho Williams Reyes para ayudar y sacar adelante a los muchachos", comentó el ariete.

UN EJEMPLO PARA LOS JÓVENES

Y es que el atacante hondureño-salvadoreño no solo se enfoca en llegar a la codiciada cifra de 300 tantos, sino que espera ser un jugador modelo para los jóvenes con los que comparte camerino.

Asimismo, expresó que "me siento bien por hacer los goles, que es por lo que me trajeron, aunque también por el liderazgo, la confianza que tienen conmigo. Yo voy corriendo con ellos y me pongo de ejemplo".

Reyes está a tan solo dos dianas de alcanzar una cifra con la que muchos sueñan, pero que solo él tiene a la mano para engrosar así su registro histórico. El duelo ante el Fuerte San Francisco, por la sexta fecha, puede ser un día inolvidable para él.