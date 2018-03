Williams Reyes: “Es raro el futbolista que no beba”

Oriundo de La Ceiba, Honduras, pero nacionalizado salvadoreño, Williams Reyes ha hecho en el país una carrera de largo recorrido y éxitos, y sobre todo, goles. El jugador de 40 años es de los pocos de su generación que tiene aún los quilates para seguir en la máxima categoría.

El atacante es de los pocos veteranos que tiene un futuro más claro respecto a dónde jugará el Apertura 2017, caso contrario de históricos como Ramiro Carballo (ex-Limeño), Aurelio Vásquez (ex-Dragón, retirado), Mauricio Quintanilla (ex-Limeño), Óscar Jiménez (ex-UES, descendido) o Víctor Merino Dubón (en Chalatenango, como Reyes).

En esta plática con EL GRÁFICO, El goleador lanza un recadito a uno de sus exequipos, el Firpo, donde cree que a los jugadores jóvenes el éxito les vino mal; también, señala las bebidas embriagantes como un mal común en el fútbol local.

Muchos jugadores no alcanzan a mantener ese nivel, esa cuota goleadora que tienes, ¿cómo se siente el seguir en primera división y como un referente?

Yo lo resumo en una cosa: trabajo. Me considero un deportista profesional y realmente gracias a Dios he trabajado muy bien. Como hombre de experiencia mediana me toman en cuenta y en algunos equipos me dejan dirigirlos y hay compañeros que se dejan guiar por esa experiencia, y cuando no lo han hecho, pues me hago a un lado.

En el caso de Luis Ángel Firpo (Apertura 2016), el primer torneo fue excelente, pero luego desgraciadamente en este fútbol los jóvenes ya no quieren escuchar, creen que por hacer un buen torneo ya lo han logrado todo y se creen mucho y a mí eso me pasó, mejor me hice a un lado.

Los muchachos del Dragón (equipo interesado en sus servicios) me respetan mucho y eso me hace más fácil guiar a esos muchachos, con un liderazgo positivo, porque muchas veces hay liderazgos negativos en aquellos veteranos que gritan y exigen y no se ponen de ejemplo.

Muchos a tu edad ya no están en primera, se retiran o se vuelven entrenadores, entonces, ¿cuál ha sido la clave?

Muchos me preguntan eso, pero todo se refleja en el trabajo y en el compromiso y gracias a los equipos que me buscan. No se trata solo si se tiene 40 o 20 (años), sino también la capacidad. Siempre creo en mí y tengo ese manejo de grupo y en la cancha no me lesiono mucho.

También se debe al cuido personal, nunca bebí, he sabido controlar eso y es raro el futbolista que no beba, pero yo me pregunto: ¿Quién no ofrece un trago o una cerveza? Pero un plato de comida no te lo ofrece nadie.

Es de tomar las decisiones uno, y pensar en la familia, y entre más se aman, más profesionales, y anteponer lo deportivo, no descuidarse con la bebida o con el desvelo, que es algo que afecta mucho a los deportistas. Mi carrera, gracias a Dios, ha sido larga.

Esta semana se habló que estabas a prueba en el Dragón...

Yo no estaba a prueba con Dragón, yo andaba tres días en San Miguel y visité a los muchachos que estaban en prácticas y le pedí al profe (Henry Vanegas) que me diera la oportunidad de correr tres días porque había estado sin entrenar.

Ya estoy en Chalatenango, desde el día viernes, pero sí hay un interés del equipo para que me quede allá, pero no iba exactamente a eso. Si está la posibilidad y el interés del equipo, profesor y el respeto de los compañeros.

¿De tu parte hay intención de volver al Dragón?

Sí se está platicando y ellos están interesados en que llegue allá. Vamos a esperar, estamos esperando a arreglar la situación contractual con Chalatenango, en lo que respecta a pagos, y hay tiempo para pensar y tomar la mejor decisión. Es una posibilidad.