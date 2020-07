William Renderos Iraheta: "Estamos sujetos a lo que diga las autoridades de salud"

La primera división profesional acordó la semana anterior que el torneo Apertura 2020 iniciará el próximo 5 de septiembre con un formato novedoso que permitirá a los 12 equipos realizar por espacio de tres meses y medio las 21 jornadas que constará desde el arranque hasta la final de liga, pese a que la misma dirigencia es sabedora que todo estará sujeto a lo que dictamine en los próximos días las autoridades de salud para avalar o no el inicio del fútbol.

Al respecto, William Renderos Iraheta, nuevo entrenador de Luis Ángel Firpo, aseguró que todo sobre el tema del inicio de la liga está alrededor de cómo se comporte la pandemia en los próximos días donde ha mostrado un repunte.

"Uno como trabajador debe prepararse para jugar o no, tenemos el plan de trabajo de la pretemporada y del inicio, confiado en Dios que esto pueda hacerse o al menos esperar las órdenes que puedan dar las autoridades de salud, en lo personal lo veo difícil el inicio, estamos en una situación de vida o muerte aunque en cualquier trabajo que desarrollemos es motivo de cuido personal, de temor a contagiarse, sabemos que los médicos y los que están en primera línea son los más expuestos pero eso no nos quita que podamos hacerlo nosotros, hay que tomar todas la medidas pertinentes para evitarlo", señaló de forma tajante el timonel capitalino de Luis Ángel Firpo.

William Alexander adelantó que en su caso la planificación para que el retorno de los usulutecos a la liga mayor sea acorde a sus pergaminos está ya definida aunque la pretemporada que había planificado ha sido acortado de ese proceso preliminar a raíz del comportamiento de la pandemia en las últimas tres semanas donde atrasó el inicio de la segunda fase de la reactivación económica de nuestro país que sufrió 15 días de atraso por el alza de contagiados en los últimos días.

"Lo que había programado mi pretemporada era de ocho semanas. Tuve que ajustarlo al momento de conocer la fecha de inicio, hemos planificado dos semanas controladas vía Zoom y las cuatro semanas de la posible pretemporada del 5 de agosto al 5 de septiembre y tomaremos dos semanas más cuando inicie la competencia para tomarnos esas ocho semanas que teníamos planificado antes", admitió el timonel capitalino quien no dirige en liga mayor desde su salida de Municipal Limeño en el Apertura 2019.

PLANTEL EN FASE INTERMEDIO

Renderos Iraheta fue anunciado como nuevo timonel de Luis Ángel Firpo el pasado 13 de abril luego que la nueva dirigencia pampera anunciara además que el equipo usuluteco sería reforzado con la base de Independiente de San Vicente.

Desde ese momento, el estratega de 48 años comenzó a edificar su plan de trabajo el cual su realización ya superó el mes y medio.

"Ya teníamos seis semanas de trabajo no controlado con el plantel, solo se ha platicado los sábados por la noche con ellos y nuestro cuerpo técnico de manera virtual para decir lo que se hará durante la semana, se ha estado hablando vía Zoom", destacó Renderos Iraheta.

Sobre la nómina con que afrontará el Apertura 2020, el técnico capitalino afirmó que está casi listo y que los 23 jugadores que poseen hasta el momento llegarán casi en su punto máximo en el tema físico.

"Tenemos ya listo el plantel para el torneo, todo lo que se ha expuesto está sujeto a la última palabra de las autoridades de salud, tenemos tres extranjeros, (el nigeriano Fredrick) Ogangan y los dos panameños, (Armando) Polo y (Nelson) Barahona, por los demás el plantel está en el país, tenemos esa ventaja que contaremos con la totalidad de los jugadores nacionales, solo esperar lo que digan las autoridades competentes para la habilitación del aeropuerto para la llegada de los foráneos y saber si habrá o no luz verde para que inicie el próximo 5 de septiembre", acotó.

"El plantel no está cerrado, tenemos por ahora a 23 jugadores pero dudo que llegue alguien más, había pensado tener dos cupos abiertos pero como están las cosas creo que no lograré llenarlos."

Renderos Iraheta opinó también sobre la manera en que se pretende jugar el Apertura 2020 donde alabó el acuerdo de unir lo mejor de las dos propuestas que estaban sobre la mesa para impulsar el torneo de lo que resta el 2020.

"Sobre el formato la idea que tengo en mente siempre es trabajar y lo otro es competir, para eso nos estaremos preparando, pero me parece bien que se haya combinado las dos propuestas que habían en la mesa para ver cómo transcurre la pandemia, ha salido un buen resultado de competencia pero en lo personal habría preferido un torneo largo para no estar a la carrera buscando hacer las cosas bien y no tener que cerrar un torneo lo más pronto posible", admitió el técnico nacional. "Se lo dije en su momento al presidente del equipo pero considero que el formato se apega a la realidad que estamos viviendo"

Finalmente el timonel de los ultralempinos confirmó que su plantel llegará a la hora de la competencia en muy buenas condiciones pese a las limitantes que le presenta no haber realizado hasta ahora un entrenamiento físico en cancha.

"El plantel espero que esté listo en un 75 u 80% ya que estaré pendiente que me autoricen esas dos semanas de trabajo en Zoom pero considero que podríamos llegar a ese porcentaje de nivel en lo físico para nuestro primer partido, en lo táctico hay una ventaja porque conozco casi a todos y en las reuniones sabatinas hemos tocado el tema de la idea de juego que quiero implementar, espero que esas ideas más el esfuerzo físico lo podamos implementar desde un inicio para no mostrar una deficiencia que todos los equipos mostrarán al inicio del torneo", aseveró el técnico nacional quien confesó que ha cerrado su cuerpo técnico para la nueva temporada.

"Me estarán acompañando en el cuerpo técnico Luis Aguilar como auxiliar técnico, Jesús Álvarez que estaba en Independiente como preparador de porteros y aún no puedo mencionar al preparador físico porque faltan algunas cosas que resolver, ya está aprobado pero aún no puedo decir su llegada pero no dudo que estará trabajando para nosotros."