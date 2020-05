William Canales analiza las propuestas en primera división 

El volante nacional, William Canales, espera tomar la mejor decisión para militar siempre en la primera división la próxima campaña. De momento está como agente libre luego de finalizar su vinculación con el FAS.

El futbolista salvadoreño estuvo solo el pasado Clausura 2020 con los tigrillos y disputó seis encuentros. No entró en los planes del cuerpo técnico comandado por Jorge "el Zarco" Rodríguez y ahora espera capitalizar las opciones que tiene sobre la mesa.

"Ahora estoy esperando que me confirmen la propuesta que tengo con uno de los equipos con quienes he hablado. Aún estamos en las negociaciones, no hay nada oficial, pero lo bueno es que hay esas opciones. La idea es seguir siempre en primera división y esperando la puerta que Dios abra ", aseguró.

Canales tiene su inicio profesional en el Arcense de la tercera división y luego pasó al Atlético Marte, en donde estuvo de 2013 a 2018. Luego militó en el Sonsonate e Independiente hasta llegar con los tigrillos.

Canales expuso que las propuestas hechas por la dirigencia para buscar el formato de competencia de cara al próximo Apertura 2020 son bienvenidas para que pueda regresar el fútbol. "Es motivante para nosotros porque sabemos que el fútbol es lo que nos mantiene. Ojalá todo pueda llegar a un buen término porque es difícil lo que estamos pasando. Sabemos que se deben tomar todas las medidas necesarias para que esto pueda volver y estar en actividad nuevamente.

Cuarentena y ayuda

Canales pasa con su familia esta emergencia nacional y cuando ha tenido la oportunidad ha podido extender la mano.

"Por el momento estoy con mi familia y trato de aprovechar de la mejor manera esta situación. En la colonia la gente está ayudando a desinfectar las cosas y también nos hemos organizado para ayudarle a la gente que más lo necesita en la comunidad", dijo.

De hecho, Canales se apoyó junto a su hermano y amigos para dar su granito de arena al proveer de comida a soldados y otros que están en primera línea en esta pandemia y ya se prepara para hacerlo de nuevo. "No hay que pensarlo mucho y decidimos actuar. Uno se siente bien al ver el agradecimiento de las personas y eso nos llena de satisfacción. Hemos hecho muchas actividades en esta pandemia y queremos seguir en esto. Hay mucha gente que lo necesita", expuso.

Ve con mucho entusiasmo el que otros hayan retomado su ejemplo y estén colaborando con las comunidades, como el caso del entrenador Juan Cortés y los jugadores del Once Deportivo Tony Roque, Luis Copete, Marvin Morales, entre otros, quienes han recaudado muchos víveres para darlo a los sectores más vulnerables.

"Es algo increíble la verdad. Conozco al profe Cortés desde que estuve en el Independiente (2019) y es bueno lo que ellos están haciendo en Ahuachapán. Hay que dar de las bendiciones que Dios nos ha dado también", expuso.