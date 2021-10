William Renderos, sobre Panamá: "Tenemos oportunidad de ganar"

Es el momento de ganar. Así de claro lo manifestaron jugadores y parte del cuerpo técnico de la selección nacional en vísperas del duelo entre El Salvador y Panamá porla octagonal de CONCACAF.



William Renderos Iraheta, auxiliar técnico de la selección, habló sobre lo que esperan en el partido así como una actualización sobre cómo se encuentra el plantel cuscatleco.

De entrada, el técnico aseguró que tienen plantel completo con la incorporación de Álex Roldán, de la MLS, quien se ha sumado al grupo con miras al duelo frente a Panamá, el primero de la triple jornada eliminatoria en CONCACAF. Además, es la oportunidad perfecta para tener la primera victoria en esta octagonal y meterse de lleno en la pelea por el boleto al Mundial de Catar 2022.



“El grupo está bien, saben que es una oportunidad de oro para el grupo, psicológicamente están bien. Es un juego vital para sacar los tres puntos”, aseguró.



Sobre los canaleros, Renderos expone que son un rival de mucho peligro, que sabe cómo aprovechar sus virtudes, pero que también la azul cuenta con sus opciones y buscará ganar en casa. En la serie ante los panameños, la selección cuscatleca no ha perdido en eliminatoria jugando en el Cuscatlán.



“Sabemos que viene un equipo fuerte, dinámico y ofensivo. Le hemos visto y esperamos un buen juego y también ellos deben pensar en lo nuestro. Hemos jugado ante equipos más fuertes acá en casa. Esperamos resolver lo que nos falta. Hemos analizado sus espacios, sus movimientos. Tenemos bien estudiado este partido y sé que tenemos oportunidad de ganar”, expuso Renderos.



La selección cuscatleca entrenó ayer en el estadio Cuscatlán por la tarde con miras a este compromiso. Desde el pasado domingo están en labores bajo la dirección de Hugo Pérez y tiene plantel completo.



En mejoría

Acerca de los elementos tocados, Renderos destacó que Bryan Tamacas está habilitado para este compromiso ante los panameños pues “recibe atención médica, pero no le impide jugar”, por lo que podría estar en el equipo titular mañana.



Por su parte, Eriq Zavaleta no está con el alta pues el jugador sufrió una conmoción cerebral en la última jornada disputada con su club Toronto F.C. de la Major League Soccer, por lo que está sometido al protocolo de salud de dicha liga.



Sin embargo, el auxiliar Renderos apuntó que será sometido a un nuevo chequeo en las próximas horas para determinar si puede recibir el alta y ver actividad el próximo domingo frente a Costa Rica. De lo contrario se perdería esta triple jornada de las eliminatorias.

Mientras que Narciso Orellana, quien no ha jugado en los compromisos con su equipo, en Alianza, en la Liga CONCACAF ante el Comunicaciones de Guatemala el pasado miércoles ni en la fecha 12 del Apertura 2021 ante el Jocoro el pasado sábado por la tarde, ha mostrado mejoría y entrena con el grupo, pero “no está para entrar de inicio” ante Panamá.

El resto del plantel llega con ansias de mostrar su mejor versión. Sobre lo que se debe mejorar, aparte obviamente de la falta del gol, Renderos fue enfático en que hay un trabajo que se ha realizado para buscar el triunfo.