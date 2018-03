William Renderos evalúa regresar a Chalate

El entrenador nacional, William Renderos Iraheta, confirmó que ha habido jugadores de Chalatenango que lo han llamado a su teléfono móvil para que evalúe la posibilidad de volver al plantel, luego de que la dirigencia norteña decidiera dejar a cargo del banquillo al guatemalteco Carlos "'Comanche"' Mijango.

"Pero aún no me decido. Estoy tranquilo acá en mi casa. Tengo que tomar una decisión hoy. Desde ayer me han estado llamando para que vuelva al equipo. Pero no sé todavía. Los jugadores quedaron en volverme a llamar. Ellos programaron el entreno de hoy a las 8 de la mañana. La verdad, no estoy tan claro en querer volver. Si lo haría, sería por la institución. Me desilusiona un poco esta situación", apuntó el estratega nacional.

A finales de la semana pasada, la primera división puso un ultimatum a Chalatenango para que inscribiera a Renderos Iraheta o dejara en el banquillo a Mijangos. Al final, la directiva de Chalatenango optó por el chapín, dado que para pagar a Mijangos hay que desembolsar una cantidad de dinero que ahora no está al alcance de la dirigencia del plante norteño.