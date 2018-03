William Renderos Iraheta lanza un ultimátum al Chalatenango

El Chalatenango no solo tiene problemas financieros, también tiene administrativos, pues a pesar que William Renderos Iraheta ya lleva un mes al frente del equipo como técnico principal, la directiva no lo ha inscrito como tal ante la primera división.

Debido a esta problemática, la noche del sábado, para el juego ante el Isidro Metapán, Carlos "el Comanche" Mijangos, director deportuvo, tuvo que volver al país y se tuvo que sentar en el banquillo, casi de emergencia, para evitar problemas de pérdida de puntos.

William Renderos Iraheta vio el partido ante los metapanecos desde las gradas, pero reaccionó molesto por la situación y lanzó un ultimátum a la dirigencia.

"He estado afuera de la cancha en los juegos anteriores. Para el juego ante Metapán había un requisito, que ya no se podía estar en cancha sin técnico. Por eso es que el señor Mijango se sentó en el banco. Pero se habló con él que era más que todo por requisito. Pero ya les dije (a los directivos) que si esta semana no me inscriben, yo también tendré que tomar una decisión. Fue más por no perjudicar al equipo que acepté. Ya llevo un mes y ya hay problemas en ese sentido. Ya no podemos seguir así", indicó Renderos, en plática con EL GRÁFICO.

Renderos comprendió que Chalatenango podría tener problemas para mantener sus tres puntos de la victoria por 1-0 ante Metapán, pero ya no está dispuesto a seguir esperando para que sea inscrito ante la primera división.