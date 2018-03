William Osorio se solidarizó con William Renderos y dio un paso al costado en Chalatenango

Wiliam Osorio, auxiliar técnico y Carlos Cortez, preparador físico del AD Chalatenango renunciaron a sus respectivos cargos ayer.

Según explicó William Osorio la decisión fue un acto de solidaridad con William Renderos Iraheta que fue despedido el lunes.

“Es por la misma situación, a mi me había llevado al equipo William (Renderos Iraheta), él habló por mí para que lo acompañara y ahora que lo separaron a él por solidaridad yo también tengo que dar un paso a un costado”, explicó Osorio.

Después de la separación de Renderos Irahtea como técnico principal, el Chalatenango anunció que seguirían Osorio y Cortez con el equipo, pero ahora cambió el panorama.

“Lamentameblemente los resultados no se dieron, desde el torno anterior se rumoraba que ya no podíamos seguir, pero logramos meternos dentro de los ocho equipos y eso nos valió para seguir este torneo, pero algunos resultados no se dieron”, expresó William Osorio.

El cuadro norteño anunció que en las próximas horas presentará al nuevo preparador físico, quien complementará el cuerpo técnico encabezado por el profesor Giovanni Portillo.