William Maldonado: “Era el momento de volver a FAS”

Tras ganar un ascenso y tres campeonatos en primera división con el Santa Tecla, William Maldonado armó sus maletas y decidió que era el momento de regresar a su casa, a su FAS, en el cual se formó.

El volante oriundo de Santa Ana vuelve por la puerta grande, en un buen momento físico y mental y lleno de madurez. Pero tiene sed de reivindicación con la elástica azul y roja, con la que hoy espera celebrar en grande, tras una primera etapa agridulce.

¿Cómo te tomás este regreso a FAS?

Para mí es un reto y una revancha, porque quiérase o no yo estuve hace mucho acá y no me fue tan bien. Pasé muchas lesiones y no tuve una continuidad de verdad, por eso es que decidí ir a Santa Tecla. Me fue muy bien, y por eso agradezco a su directiva. Tengo la ilusión de aportar al grupo y espero que este torneo se de con el pie derecho.

¿Es más una revancha, entonces?

Claro, pero aparte de eso, tengo la ilusión y estoy contento porque puedo volver, ya que al salir la primera vez no tuve ninguna complicación, había dejado las puertas abiertas y se me dio la oportunidad de volver.

¿Qué pesó más para salir del Tecla, la falta de minutos o el deseo de volver al FAS?

Los directivos de Santa Tecla querían que continuara, me dijeron que iba a renovar. Los del FAS los llamaron, preguntaron por mí y también venir acá (a Santa Ana), el estar más cerca de mi familia (eso influyó), estuve viajando cinco años hacia Santa Tecla... quiérase o no, uno quiere estar más cerca. Era el momento, ya que este torneo no tuve tantos minutos y a mí me gusta ganarme el sueldo jugando, como cualquiera. No tuve problemas en Santa Tecla y les deseo mucha suerte.

¿Qué tanto creciste como jugador en tu etapa en Santa Tecla?

Cuando me fui allá iba con la esperanza de retomar mi vida futbolística y con los años volví a tomar el nivel que la gente deseaba ver en mí. Hicimos buenos torneos, ascendimos, quedé campeón tres veces y fue una experiencia muy bonita. Y con los años uno toma las cosas con más madurez.

¿Estás en el momento más fuerte de tu carrera?

Físicamente puedo mejorar cada día y madurar. Uno nunca termina de aprender y adquirí mucha experiencia y madurez que quiero transmitir a los más jóvenes acá en FAS.

¿Cómo es tu relación actual con tus excompañeros y ahora entrenadores?

Es muy buena, me dieron un buen recibimiento, al igual que los otros compañeros. Estoy muy contento por mi regreso, ellos también, porque soy de Santa Ana y eso es algo que ellos buscan. Fueron mis compañeros (Cristiam ÁLvarez y Emiliano Pedrozo) y también los respetaba y lo hago aún. Hay que aprender de ellos y agarrar su idea.