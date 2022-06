William Canales: "Estar en Alianza es una vitrina muy grande"

El Alianza presentó este jueves al lateral derecho William Canales, procedente del Firpo, como nuevo refuerzo para la próxima temporada. Firmó contrato por dos años y aseguró que en su mente está el darlo todo para ganarse un puesto de titular aunque sabe que la competencia está reñida.

Canales es hasta el momento el único refuerzo presentado de parte del campeón nacional y tuvo participación en equipos como el Marte, Santa Tecla, Sonsonate, Independiente, FAS, Municipal Limeño y Firpo. Aseguró que se ha puesto como objetivo ayudar al equipo a alcanzar la corona 18.

"Agradecido con Dios por la oportunidad de estar acá, esperando que todo se pueda dar de la mejor manera y que se pueda cumplir el objetivo de ganar la (corona) 18, con esa mentalidad he venido", dijo.

"El plantel es muy amplio, aquí están los mejores jugadores del país y me tocará hacer doble esfuerzo, sabiendo los compañeros que están y esperando la oportunidad para hacer lo que puedo. (Bryan) Tamacas es un referente acá en Alianza y cuando se me dé la oportunidad lo tengo que demostrar. Estar en Alianza es una vitrina muy grande, me toca presentarme de la mejor manera", expuso.

Canales destacó también que se abre el panorama internacional pues disputará la Liga CONCACAF. Los albos ya están en los octavos de final y su rival saldrá del ganador de la serie entre el Platense y el Verdes de Belice.

"Se viene la Liga CONCACAF y estamos enfocados en lo que queremos y primeramente Dios podamos estar a la altura. El rival que toque será bonito enfrentarlo, yo sé que nos estamos preparando de la mejor manera para afrontarlo", aseguró.

"Es bonito vestir la camisa de un equipo grande. Donde uno vaya tiene que ser profesional, quiero defender esta camisa de la mejor manera, si me han traído es por algo. Alianza exige mucho más, está peleando por ser el mejor del país", agregó.