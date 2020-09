Willer Sozua, el circense brasileño que se encariñó con Alianza

El de las piruetas, el contorsionista, el alegre, el de jolgorio cuando se podía y debía. Ese era Willer Souza, aquel volante brasileño que se dio a conocer en Alianza a inicios de la década pasada. Es el mismo que celebraba los goles con volteretas, esas que aprendió por haber trabajado en un circo en su país.

También la hizo de payaso en ese empleo. Ahora a sus 40 años, dice que tiene condición física para seguir jugando al fútbol.

En el arranque de esta entrevista, Souza aparece en una videollamada desde un predio en el que estaba un circo. Atrás se ve cómo se retira una carpa por parte de empleados. El jugador, que ahora se dedica a mostrar sus dotes de futbolista en equipos semiprofesionales de Brasil, está en su ambiente, en lo suyo. Ahí tiene calma y bota estrés, pese a que ese circo es de un amigo.

"Nací en un circo. Yo hacía trapecio ya había trabajado como payaso. Yo hice gimnasia olímpica. Siempre dije que el estadio era para mí un circo. El público era para mí platea del circo. Cuando llegué a Alianza la primera vez tenía un buen nivel. Cuando me fui de Alianza en esa ocasión me fui luego a Europa", dijo el exmediocampista de los albos.

Como jugador, Souza cumplió dos etapas de su carrera con Alianza. La primera fue mejor que la otra, según el mismo Willer. En su intervención de 2010 marcó cinco tantos, pero con el agregado que fue una verdadera conexión con Rodolfo Zelaya en el ataque de los capitalinos. Le alcanzó para generar desequilibrio de frente al arco del adversario. En la segunda parte con los blancos, no pudo convertir

En su segundo paso por la casa alba, el suramericano no contó con la brillantez de dos años antes. Pero cree también que incidieron factores externos al qué hacer dentro del terreno de juego.

"Cuando hablo con los aficionados y me recuerdo de todo, me pongo a llorar. En mi segundo paso ahí, las cosas no salieron como yo esperaba. Ya muchas cosas habían cambiado. El equipo no estaba bien. Lo que pagaban por mí era mucho. Lisandro Pohl, expresidente, me había prometido vivienda, como en la primera vez, pero yo tuve que quedarme en la casa club, que no tenía nada para comer. La primera vez me dieron habitación y me dieron un carro para transportarme en la ciudad. La segunda vez me hablaron una cosa y fue otra distinta", explicó el suramericano, mientras sigue verificando el retiro de la carpa del circo.

DE LO MEJOR

Pese a ese inconvenientes en su segunda intervención, el brasileño cree que jugar en Alianza es uno de los puntos álgidos de su carrera deportiva. Tuvo reciprocidad en el cariño con la hinchada del plantel paquidermo.

"Yo me quedo contento con que me recuerden aún en Alianza. De las barras de Alaiza siempre hablan conmigo. Contento por haber hecho historia en Alianza, en el equipo más grande de El Salvador. Eso me genera un honor muy grande. Extraño mucho eso, jugar en Alianza. Jugar en un equipo tan grande fue lo mejor. Jugué junto a Fito Zelaya, que para mí es el mejor jugador de El Salvador . Es un jugadorazo", dijo el suramericano.