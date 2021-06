Will Salgado sobre Águila: "Voy a ayudar en lo que como alcaldía está a mi alcance"

El nuevo alcalde de San Miguel, Will Salgado, no tiene planes especiales para apoyar al equipo Águila, el más popular de esa ciudad. Salgado dijo que la administración que estará a su cargo durante los próximos tres años, solo puede apoyar con logística y acompañamiento, ya que en las arcas de la alcadía no hay dinero.

"Voy a ayudar en lo que como alcaldía está a mi alcance, facilitándoles las instalaciones, en en el mantenimiento al estadio, yendo a barrer luego de los partidos, es lo único y al equipo darle comprensión y cariño, pero dinero no hay", agregó. Salgado ha sido propietario del equipo, pero luego de venderlo se dedicó a otros negocios. En estos momentos el equipo negro naranja es propiedad del empresario Fito Salume. Según Salgado, con Salume no ha habido algún acercamiento en cuanto a cooperación con el equipo.

"Nada", se limitó a decir al consultarle sobre el tema. En el pasado, las alcaldías eran casi un patrocinador más de los equipos de primera división que hay en distintas ciudades, pero en el San Miguel post pandemia el problema, según el jefe edilicio quien ganó las elecciones del pasado 28 de febrero co la coalición GANA-Nuevas Ideas, es dinero.

A su regreso al Palacio Municipal como alcalde 2021-2024, Salgado espera acompañar al equipo que para el torneo Apertura 2021 será dirigido por el entrenador argentino Carlos Domizi, más que todo con el facilitamiento y mantenimiento del estadio Juan Francisco Barraza.