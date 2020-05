Will Cardona distribuye gas propano tras no renovar en Sonsonate

Will Cardona confirmó que no seguirá trabajando como preparador de porteros con Sonsonate en el Apertura 2020 y para mientras dure la crisis sanitaria del COVID19, saca ingresos económicos por medio del negocio de distribución de gas propano.

El preparador de portero asegura que no se llegó a un acuerdo de renovación con el cuadro cocotero y tras casi tres meses sin regresos por medio del fútbol, decidió incursionar en la venta y distribución de gas.

"Me he metido a esto, que es un negocio propio. Todo surgió porque ya no se renovó con Sonsonate, que era mi único ingreso, y mi contrato con ellos terminó desde casi tres meses, me salió este negocio, invertí para obtener la franquicia y desde hace 15 días le estamos dando", dijo Cardona.

Cardona distribuye gas propano en el sector de Antiguo Cuscatlán. Sin embargo, el exportero nacional dice que no ha descuidado sus capacitaciones en línea sobre la preparación de porteros.

"Surgió este negocio de andar distribuyendo gas en carro para poder sacar un dinerito extra para mientras dure esto y luego poder volver al fútbol".

PLANES PARA SEGUIR EN PRIMERA

Will Cardona no descarta trabajar en primera división para el próximo Apertura 2020. Dice que está en conversaciones con Atlético Marte, equipo donde inició su carrera en la preparación física de porteros.

"Esta la intención de volver, Atlético Marte es una opción para volver, hemos tenido pláticas con algunos dirigentes de Marte, pero no hemos llegado a nada concreto todavía. Por esto de la pandemia no se puede salir, negociar, todo es de palabra. La intención de volver a primera división está y sería linda en Atletico Marte, que me dio la oportunidad de jugador y entrenador de porteros en la sub-17 y en segunda división", sostuvo.