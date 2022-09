Wilber Arizala: "Nos falta contundencia arriba"

Platense no pudo conseguir su primera victoria del Apertura 2022 ya que empató a cero con Jocoro en el Toledo Valle.



El equipo de Dowson Prado no tuvo un partido cómodo ante el cuadro fogonero y en la segunda parte tuvo un asedio contra el arco rival perp careció de efectividad para marcar el gol de la victoria.



"Estamos manejando los partidos pero nos está faltando esa contundencia y eficacia a la hora de culminar las jugadas", comentó el defensorde Platense WilberArizala.



Luego de un primer tiempo soso, con pocas oportunidades de gol, el cuadro viroleño mejoró con los cambios en la etapa complementaria pero el guardameta Héctor Ramírez Carvajal impidió cualquier celebración para los de Zacatecoluca.



"Sabemos que los compañeros que están en la banca entran con buena cara aportando. Queríamos los tres puntos perp desafortunadamente no se nos está abriendo el arco", remarcó el zaguero.



Hay que mencionar que el estado del terreno de juego en el Toledo Valle no era el óptimo ya que algunas zonas presentaban mucho lodo debido a las lluvias que azotaron la ciudad en los últimos días. Sobre el tema de la cancha, Arizala mencionó lo siguiente: "Sabemos que una cancha en buenas condiciones nos ayuda a nosotros. Contra Jocoro estaba complicado ya que hacia difícil la transición de balón".



A pesar de que fue poco el público que se acercó al recinto deportivo viroleño, los aficionados se hicieron sentir mostrando su decepción tras el empate ante Jocoro despidiendo entre silbidos al plantel de Platense.



"Sabemos lo complejo que está el torneo con partidos fugaces que si no te preparas bien te puede pasar factura. Ahora tenemos que ir a Chalatenango a buscar los tres puntos y redimirnos con nuestra afición", agregó el jugador colombiano.



Con la derrota ante Águila y el empate ante Jocoro, Platense aún no gana en el certamen y tendrá que visitar a Chalatenango en el Gregorio Martínez en el marco de la fecha 3 del Apertura.