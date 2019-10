Dardo de Wenger: "Hazard no es el sustituto de Cristiano"

El extécnico del Arsenal, Arsene Wenger concedió una entrevista a Bein Sport donde habló sobre la llegada de Eden Hazard al Real Madrid luego que este recibiera una lluvia de criticas tras un flojo inicio de temporada.



"Hazard no es el sustituto de Cristiano. Será una estrella en el Real Madrid, pero no va a ocupar el vacío dejado por Cristiano. Va a ser una solución, pero no va a marcar 50 goles por año".



Sobre el tema del gol agregó: "El Real Madrid necesita de otro goleador porque Benzema tiene 32 años. Si tuviese un delantero más joven a su lado, quizás lo hicieran muy bien".



Wenger asegura que Hazard tendrá éxito en el Real Madrid.



"Es un jugador excepcional para generar ocasiones y, a veces, para finalizarlas cuando lo tiene que hacer en partidos importantes. No creo que se haya visto aún al verdadero Hazard. No está tan bien físicamente como podría estarlo, por eso creo que al final se verá su verdadero nivel".