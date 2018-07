Washington declara “el Día de Wayne Rooney” por su llegada a la MLS

En su primer contacto con la prensa local, el delantero inglés Wayne Rooney manifestó su satisfacción por haberse incorporado al club de la capital de Estados Unidos, el DC United de la MLS.

Rooney sonrió en el "Día de Wayne Rooney", proclamado de esa manera por la alcaldesa de la capital estadounidense, Muriel Bowser. El legendario delantero centro inglés recibió toda la atención en su primera conferencia de prensa como jugador del DC United, tras llegar a la ciudad a finales de la semana pasada.

"La MLS es una liga que me entusiasma", señaló Rooney al responder a la primera pregunta efectuada por medios locales.

"La he seguido a la distancia durante los últimos años. He hablado con Jason [Levien, gerente general y propietario en parte de DC United] y la gente del club durante los últimos dos meses. Me gusta el proyecto: el nuevo estadio [el Audi Field, que se inaugurará en unos días] y el nuevo centro de entrenamiento".

El máximo anotador en la historia de la selección de Inglaterra es consciente de que llega a un club que en la actualidad no pasa por el mejor momento deportivo. El DC United ocupa la última posición de la Conferencia Este y la clasificación general, con 10 puntos en 13 partidos disputados.

"Este es un equipo joven, necesitamos mejorar. Eso se puede ver fácilmente", señaló el jugador franquicia.

"Tenemos que mejorar y obtener mejores resultados. Estoy entusiasmado; esta esa una cultura nueva, una nueva experiencia, una liga nueva. No veo la hora de comenzar", comentó Rooney. Su debut podría producirse el 14 de julio, en el encuentro ante Vancouver Whitecaps FC.