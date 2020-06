Walter López es agente libre

Walter López, portero nacional, se ha declarado agente libre luego de no renovar con el Jocoro para la próxima temporada. No fue tomado en cuenta para la próxima temporada según manifestó y ahora buscará nuevos horizontes.

El cancerbero llegó el pasado Apertura 2019 al equipo fogonero y alternó la titularidad con Felipe Amaya. Según mencionó López, nadie del equipo se ha comunicado con él para ofrecer la renovación por lo que busca otras alternativas. Además, para la nueva campaña fue fichado Manuel González proveniente del Municipal Limeño.

"Estamos a la espera de lo que pueda pasar en el fútbol. Quiero dar a conocer que ya no formo parte de Jocoro, ya soy agente libre aunque no lo han hecho oficial. No sigo en el equipo, no se me renovó el contrato y ahora estoy esperando una oportunidad", dijo.

"Ya sabía que no continuaban en el equipo y vamos a ver qué se hace. Uno como futbolista no puede estar cerrado ante cualquier oportunidad de un equipo que quiera mis servicios. Agradecido siempre con Dios porque él lleva mi camino. Por el momento espero que pase toda esta situación de la cuarentena y las lluvias para ver qué hacemos si vuelve el fútbol ", agregó.

López disputó siete de los 11 partidos el pasado Clausura 2020 y recibió 12 goles. Llegó procedente del Águila y ahora enfrenta un nuevo reto pues aparte de no tener un equipo aún, está la incertidumbre sobre cuándo volverá el fútbol en el país, lo cual le obliga a tener otro plan para obtener ingresos.

Si bien por el momento "he sabido administrar lo que he ganado con el fútbol " reconoce que el no recibir un salario desde finales de marzo hace "que en un momento tenga que salir a buscar el pan de cada día y por ello hay que estar preparados". En ese sentido, López tiene la idea de poner un negocio propio.

"Hay ideas en curso para ver si tenemos un nuevo ingreso para el hogar. Felicito a mis colegas que se han lanzado con sus negocios en este tiempo que no hay fútbol y esa idea de emprender es algo que me gusta y analizo las mejores opciones", reconoció.

Lluvias

Walter López vive en San Rafael Cedros en el departamento de Cuscatlán y dijo que por el momento no se reportan mayores inconvenientes." Gracias a Dios que no nos han afectado mucho esta situación de las lluvias. Sí hay personas de escasos recursos que sí necesitan víveres, frazadas, hay lugares comunitarios para que ellos puedan estar ahí. Debemos de colaborar con lo que se pueda en estos momentos ", externó.

"En esta cuarentena estamos en casa tomando las medidas de prevención. También intentamos disfrutar de la familia. Sobre las lluvias pues es muy lamentable porque muchas familias han perdido sus hogares", dijo.