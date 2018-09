Walter Guevara, sobre su expulsión: "Nunca ofendí al árbitro"

El defensor de Municipal Limeño, Walter Guevara, expulsado del banquillo por el juez Héctor Salazar, se defendió al manifestar que pese a que aceptó reclamarle al árbitro central en una jugada, confesó que "nunca ofendí al árbitro para que me sacara la segunda amarilla".

El zaguero reclamó una acción de Jaime Ortiz, donde éste tocó el balón con la mano dentro del área un minuto antes de su expulsión, al 51'.

Salazar atendió el llamado de su árbitro administrativo, Jaime Ahid Carpio, quien le informó que Guevara estaba recriminando su decisión de no señalar penal a favor de Limeño cuando indicó con señales corporales que sí observó dicha acción, pero consideró que no fue un acto intencional del jugador jaguar.

"Nunca lo ofendí, ni le dije palabras fuera de tono, cuando llegó al banquillo me llamó, me pidió que me acercara hasta donde él estaba parado, como a un metro y medio del banquillo, cuando fui me mostró la tarjeta amarilla y le dije molesto que si solo para eso me había llamado, para amonestarme, que podía hacer eso desde donde estaba y me regresé al banquillo; entonces él me dijo inmediatamente 'tomá pues y andate fuera' cuando me mostró la segunda tarjeta amarilla", afirmó Guevara.

"Al final me dio risa y le dije, que se estaba equivocando y me fui al camerino", indicó.