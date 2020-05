Wálter Guevara, el escudo sanitario de La Chacón

Wálter Canales Guevara tiene que hacer ahora sus labores de defensa fuera de la cancha, en medio de la pandemia por coronavirus. El zaguero de Municipal Limeño hace ahora labores de sanitización a la entrada de su colonia, La Chacón, en Santa Rosa de Lima. Pero Guevara no puede hacer solo esta trabajo, por lo que se tiene que aliar con algunos vecinos para poder llevar a cabo esa labor.

"Desinfectamos los carros, las llantas, los camiones, porque acá en la colonia hay un relleno sanitario. La meta de nosotros es que no haya infectado por coronavirus. Trabajamos con todos los carros que entran. Estamos en el punto de entrada desde las 5:30 de la mañana a 7:00 de la noche. Nos toca duro. Casi todo el día pasamos en esto. Conseguimos las bombas y luego las pastillas para poder desinfectar. Pero ahora ha llovido y hemos tenido que suspender labores en ciertos días", apuntó el zaguero, quien dijo que en medio del brote de la pandemia ha tenido que hacer trabajos físicos para no perder la forma.

Amigo con Henry Romero

Luego, en las labores físicas, Guevara dijo que lo hace a la par del zaguero de Alianza, Henry Romero, con quien compartió vivencias de infancia en ese sector de Santa Rosa de Lima. "Con Henry hacemos trabajos de balón y unos cuantos ejercicios. Hemos conseguidos unos conos para hacer algunos trabajos. Con Romero crecimos juntos acá en la Colonia Chacón. Jugamos en cantonales con él. En profesional nunca hemos compartido equipo, solo a escala cantonal. Jugamos juntos en un equipo que se llama Estaquero. De ese equipo salió Francisco "Caballito" Álvarez", dijo Canales en charla con este medio.

Por otra parte, Guevara compartió con EL GRÁFICO parte de la historia de la ocasión en la que fue Romero lo llevó a entrenar a Águila a Canales. "Pero por andar jugando en cantonal ya no fui. Pero yo creo que sí hubiera quedado en Águila. Romero me insistió en que fuera a entrenar a Águila en determinado momento, pero yo no fui. Él se molestó conmigo un poco en ese momento, pero siempre somos amigos", dijo el zaguero de Limeño.

Por otra parte, Canales Guevara fue ratificado en los planes de Misael Alfaro, para el Apertura 2020, en las filas de Limeño. El zaguero tuvo que dar marcha atrás en su intención de irse a FAS, porque antes aún tiene contrato por seis meses con el conjunto santarroseño. Guevara se caracteriza por marca férrea a los adversarios. Así se ganó un puesto en el equipo mantequero en primera división, desde 2016, en su regreso a la liga de privilegio.