Wálter Chigüila: "Regreso con una ilusión grandísima a FAS"

Wálter Chigüila habló en una entrevista con El Gráfico sobre sus sensaciones de poder volver en unos días a los entrenamientos con FAS, equipo donde se dio a conocer y donde vuelve tras tener una etapa exitosa en equipos como Águila y Once Deportivo.

El volante de contención salvadoreño realizó una retrospectiva sobre cuándo dejó por primera vez las arcas del equipo asociado. Además sentó postura sobre cómo manejar la presión que existe en el club al no reportar un título desde hace más de 10 años y claro, tocó el tema de la selección preolímpica sub-23 que se prepara para poder pelear por un boleto a los juegos Olímpicos de Tokio en Guadalajara.

Chigüila aseguró que pasó momentos duros durante el confinamiento y por ahora, el regreso de las actividades del fútbol nacional le causa un salto anímico muy importante para encarar el cierre del año 2020.

"Después de tanto tiempo lo único que pasa por tu mente es esperar el día en que podes volver a pisar una cancha de fútbol, en poder ponerte un uniforme, de poder sentir lo hermoso que se siente al tocar la pelota, creo que a pesar del largo tiempo que pasó, al fin hay fecha para poder reiniciar todo. Estoy contento de poder regresar a los entrenos y de poder regresar a FAS", dijo Chigüila en plática con El Gráfico.

No es posible hablar de Chigüila sin antes mencionar que hará su segundo ciclo en FAS, equipo donde se dio a conocer. El volante reconoció que vuelve a las arcas del equipo asociado con una mentalidad diferente.

"He cambiado mucho a como me fui de FAS de 19-20 años, la verdad no sabía valorar las cosas, no sabía aprovechar las oportunidades cuando me las daban y creía que había llegado a lo máximo, que no me podían sacar de FAS, pero siempre se tiene que sufrir para valorar y me tocó sufrir prácticamente seis meses donde sabía que podía volver a dar el salto, a no quedarme estancado y terminar donde quién sabe dónde, entonces cambié mucho, ahora sé valorar las cosas, regreso prácticamente con más confianza en mí", indicó el jugador de 22 años.

"Ahora sé que tengo la capacidad de agarrar la capacidad de pedir y agarrar la pelota en el medio campo, que es lo más lindo en mi posición y creo que antes me daba mucho temor de poder perder el balón y generar algo en contra de mi equipo y regreso con la mentalidad de ganar cosas importantes con FAS", agregó.

Tras estar fuera de FAS un año y medio, Chigüila pudo saborear un título con Águila en el Clausura 2019 y pudo sentirse campeón también con el Once Deportivo en el pasado Clausura 2020, pero la FESFUT se retractó en su decisión de otorgarle el título al Tanque en el torneo que fue cancelado por la pandemia.

En su regreso al club felino, Chigüila asegura tiene una idea de como manejar la presión de una sequía de más de 10 que tiene el club santaneco de no ganar un título nacional.

"Yo no soy un jugador que promete goles, no es donde ámbito en el que me manejo, pero sí, cada vez que tenga la oportunidad de jugar dejaré todo por esos colores, por la afición que siempre está apoyando y claro por qué no acabar con todo este tiempo en que la institución no ha podido alcanzar el título", dijo el jugador que ya cuenta con 87 partidos en primera división.

SELECCIÓN PREOLÍMPICA

Wálter Chigüila también se refirió al tema de selección nacional preolímpica, donde después de que el entrenador Rodolfo Góchez asumiera el mando, dejó de ser tomado en cuenta. Al respecto, el jugador nacional indicó estar disponible al llamado para vestir nuevamente el azul y blanco.

"Obviamente sí, estar en una selección preolímpica, que sabes que se juegan cosas importantes, que sabes que es una vitrina, yo siempre estaré a la expectativa de estar en una selección, jamás voy a decir que no, si el profesor que está actualmente en la selección no me ha tomado en cuenta tendrá sus razones, sus motivos, quizá sea un jugador que no le puedo padecer como él quiere, pero como te digo, si en su momento vuelvo a ser llamado estaré dispuesto porque es un sueño vestir los colores de mi país", concluyó el jugador.