Walter Chigüila: "En ningún momento me llevo la pelota con la mano"

El volante del Once Deportivo, Walter Chigüila habló sobre la derrota de su equipo ante Alianza, en un duelo que acabó con un marcador de 1-2, con un gol anulado al propio Chigüila en el primer tiempo.

"A mí no me gusta meterme en el trabajo de los árbitros, pero ya son dos partidos para enmarcarlo. En el partido contra Platense, no sé los nombres de los árbitros, pero expulsan al Torito por algo que el otro jugador se pega solo y le ponen dos partidos. Ahora vienen acá y por una que ni es mi intención… dice él que me la lleve con la mano en el gol que anularon y me saca amarilla. No me gusta hacer énfasis en el trabajo de los demás porque todos cometemos errores, pero creo que es de ponerle atención a eso, que la Comisión Disciplinaria puedan tener más ojo en eso porque ya son partidos que nos vienen afectando y son puntos los que nos cuestan", señaló el volante.

Gol anulado a Once Deportivo pic.twitter.com/XVA0rTrLXq — Guillermo Hernández (@Guillhern) February 23, 2022

En la jugada, Marcelo Diaz le envió un centro a Walter Chigüila, y tras rematar al primer poste, el asistente que estaba en el medio campo señaló una mano del "6" de los aurinegros, a pesar que el línea que estaba cerca de la jugada no marcó ninguna infracción.

"Obviamente podés ser sincero y decir 'sí, me la llevé con la mano'; pero no, en ningún momento me llevo la pelota con la mano, me la llevo con esta parte del pecho y fue que la pelota entró y cuando vi eso lo primero que hice fue saber que era gol. Lo raro fue que el línea que estaba enfrente no dijo nada, sino el otro que estaba de espaldas a la jugada. Al final ellos tienen su criterio, obviamente vamos a respetar lo que dicen y lo importante es que tenemos que seguir trabajando, levantar la cabeza y tenemos grupo para hacer cosas mejores y que vamos a salir de esta", señaló.

El mediocampista reconoció que su equipo está cometiendo errores en los últimos minutos de los partidos para mantener el resultado.

"Estamos pensativos porque llevamos dos pérdidas seguidas, creo que tenemos desconcentraciones en los últimos minutos. El partido contra Platense fue igual y ahora también. Todo el esfuerzo que hacemos en el partido, ir abajo en el resultado luego ponernos iguales en el marcador, todo el esfuerzo que hacemos por un error nuestro lo echamos a la borda. Pero nada, estas son cosas que nos ayudan para mejorar, es mejor que pase ahorita porque la segunda vuelta es más complicada y partidos como estos son los que dan el parámetro para saber si estas para competir o para ser un equipo normal y pasar en el torneo"

En la próxima jornada, el Once Deportivo se enfrentará al Águila, y Chigüila aseguró que su equipo tiene la capacidad de obtener un buen resultado ante los migueleños.

"Tenemos otro partido durísimo con Águila, que viene en alza, tiene buenos jugadores, pero tenemos la capacidad, hay muchos jóvenes que tenemos las ganas de salir adelante y eso va a ser importante, al final el profesor seguirá dando confianza y vamos a luchar para salir adelante", concluyó.