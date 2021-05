Walmer Martínez: "Nací en Estados Unidos pero me considero salvadoreño"

Hace un poco más de un año y con la pandemia, el delantero Walmer Martínez pensó en dejar el fútbol ante la falta de posibilidades pero nunca dudó de su talento. Su familia y amigos lo impulsaron para que continuara y eso le ha abierto nuevas puertas, la más reciente, estar en la selección mayor de El Salvador. DEPORTES LPG charló con el delantero, que contó cómo llegó a los oídos de Hugo Pérez.

Recién comenzás tu carrera profesional con el Hartford Athletics de la USL, ¿Cómo fue ese proceso?

Esta iba a ser la última oportunidad que iba a tomar porque estaba cansado de probarme en clubs y que no saliera nada. Lo logré aquí y sabía que tenía el talento para jugar en este nivel y aunque muchos equipos me rechazaron porque no tenía experiencia, siempre supe que tenía talento y hoy estoy aquí.



¿Cómo es que te contactás con Hugo Pérez y la FESFUT?

Estuve en Sacramento California probandome en el Sacramento Republic. Hice un buen trabajo y jugué bien. Me vio jugar alguien que tenía contactos con Hugo Pérez. Ganamos la mayoría de partidos y realmente pensé que me iban a invitar a seguir porque fui uno de los mejores pero al final no agarraron a ninguno. Me contactaron con Hugo en marzo y él me preguntó que a dónde había jugado. Hugo conoce a mucha gente conocidos míos y así nos contactamos. Me dijo que sacara el pasaporte pero no pude porque requerían papeles de parte de mi papá y no tengo contacto con él y el proceso se hizo difícil hasta este último mes que la federación me ayudó y así pude registrar mi nacimiento como salvadoreño.



¿Tus padres son salvadoreños?

Yo nací en California y mi mamá es de El Salvador, de Victoria en Cabañas. Mi papá es hondureño.



¿Por qué te decidís por El Salvador?

Yo con mi papá llevo más de diez años sin estar con él y la única persona que ha estado es mi madre y para mí ella lo es todo. Todos mis hermanos son de El Salvador y yo crecí con ellos y aunque nací en Estados Unidos siempre me he considerado salvadoreño. Nunca me he sentido americano porque en mi mente me siento salvadoreño.



¿Cómo tomás el hecho que pensabas tirar la toalla hace unos meses y te llaman ahora a la selección mayor?

Me siento emocionado porque es un orgullo representar a El Salvador. Yo no pensaba que iba a salir esta oportunidad y gracias a Dios se dieron y es un honor representar ahora a la selección. Estoy agradecido con Hugo Pérez con esta oportunidad.



¿Qué es lo que sabés de la selección de El Salvador?

Lo que sé es que en el pasado no han logrado muchas cosas y con el profesor Hugo Pérez he visto que quiere cambiar el sistema de juego y quiere involucrar a jugadores que están en el extranjero. Yo siempre he sabido que tengo talento para jugar y el cuerpo técnico quiere cambiar la forma en que se juega y yo estoy convencido que puedo ayudar mucho.



¿En qué posición te sentís más cómodo?

Como delantero centro. En los últimos años en que jugué en la Universidad fue como delantero centro pero también en la banda derecha porque puedo entrar al centro y probar al marco. Así es como me siento bien porque puedo producir mucho.



¿Cuándo fue la última charla con Hugo Pérez?

Hace como una semana y no hablamos mucho de la convocatoria, solo en ayudarme con el proceso del pasaporte y me preguntó que en qué posición me sentía bien y pienso que estaba buscando cómo yo podía ayudar al esquema del equipo.



¿Todo esto te tomó por sorpresa?

Todo ha pasado muy rápido. Yo me siento bien y la gran oportunidad que me han dado la voy a tomar y voy a hacer algo grande con esta oportunidad que me ha dado Hugo Pérez para hacer cosas grandes.



¿Cuáles son tus objetivos en tu carrera ahora?

Mi sueño es jugar en Europa. Me gustaría mucho pero ahorita la meta próxima es llegar lo más alto posible en Estados Unidos o la MLS, luego el extranjero.



¿No sé si tenés contacto con algunos de los jugadores de esta selección?

No he hablado con ellos pero tengo amigos en común. En mi equipo hay amigos que conocen a los jugadores; me hablan de Joaquín Rivas y me han hablado buenas cosas. Yo en estos días quiero contactarme con ellos para ver cómo están para ver cómo están porque seremos compañeros de equipos.



¿Cómo ves este nuevo proceso en la selección y los cambios que se han dado? Serán cinco jugadores legionarios que vestirán por primera vez la camisa de la selección mayor...

Yo veo esto como algo grande. En el fútbol todo es de ver cómo se pueden producir cosas nuevas. Si en el pasado no ha sido así, hay que hacer un cambio y este cambio será para lo mejor. Él (Hugo Pérez) sabe lo que hace y los jugadores que quiere usar.



La selección ahora se juega el pase a la octagonal y se juega la vida en los partidos en los que probablemente debutés...

Son partidos que necesitamos ganar. Pienso que lo vamos a lograr porque vamos con una motivación alta y es un cambio el que se viene. Todos vamos motivados por ese cambio para que El Salvador sea conocido como un equipo grande. Me siento orgulloso y es un honor poder vestir la camisa de El Salvador y daré todo para ayudar al equipo.