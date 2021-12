Walmer Martínez: "Estoy feliz por la oportunidad de crecer"

Walmer Martínez, que acaba de fichar por el Monterey tuvo la oportunidad de comenzar su carrera a inicios de 2021. Se convirtió en profesional y meses después fue llamado por Hugo Pérez al nuevo proceso de selección nacional. En su primer año en la élite y tras firmar por su nuevo club, el extremo confiesa que ha sido un año de aprendizaje, altibajos y también de nuevos retos para el 2022.

¿Cómo valorás este 2021?

Fue un año muy importante en mi carrera. Fue mi primer año como profesional y todo el que sabe te dice que es cuando más aprendés, yo no estaba acostumbrado a ese nivel y este año he aprendido muchísimo. Hubo momentos en los que no tuve suficiente experiencia y terminar el año jugando los amistosos con la selección me ayudó. He aprendido mucho y uno empieza desde cero y así fue. Termino el 2021 con más confianza en mi juego pero todavía no he llegado a todo lo que puedo dar pero mentalmente estoy listo para la siguiente fase de mi carrera. Fue un gran año. Estadísticamente quizás no hice mucho este año pero crecí mucho como jugador a nivel personal, estoy listo para mejorar.

¿Qué tan importante fue la confianza que puso Hugo Pérez y el cuerpo técnico en tu juego?

La confianza que el cuerpo tiene todavía en mí lo tomé con sorpresa. Realmente a inicio de año pensé que todo pasó muy rápido y entré a la convocatoria y yo no sabía cómo sería la experiencia pero fui aprendiendo y tuve mis bajones y momentos grandes y estoy agradecido porque todavía tienen confianza en mi juego y creen en mi capacidad para representar al país. No he hecho mucho todavía pero ven un futuro en mi. Este año no pensé llegar tan lejos y todo eso lo tomo en cuenta y lo valoro y todavía hay cosas por mejorar.

¿Con qué te encontraste en la selección?

Para ser honesto vengo del extranjero, de Estados Unidos, y llegar como jugador nuevo a relacionarme con jugadores nacidos en El Salvador al inicio fue algo tenso porque soy alguien que venía de otro lado, vivimos diferentes vidas y experiencias con los compañeros y con lo que ha pasado antes y yo nunca fui parte de todo eso. Para ser extranjero ellos me dieron la bienvenida y poco a poco me fui ganando la confianza y la amistad con ellos. Ya saben quién soy y el tipo de persona que soy y siento que me han aceptado. En la selección más que jugadores, somos hermanos y amigos. Todos luchamos por algo más grande que es representar a nuestro país. Tuve que ganarme el puesto y llegar a una selección no es algo fácil, sé que los nacionales también quieren estar en la selección y eso lo vi en el proceso y ahora entiendo la mentalidad de los nacionales y lo que han vivido por momentos bajos con la selección y lo que han tenido que pasar. Estoy feliz de este proceso y me han aceptado.

¿Cuál es el reto para 2022?

Este año será mi primer año como profesional en cualquier equipo y con selección. Con el club que estaba, el Hattford Athletic, llegué como invitación y me tomaron y me dieron contrato; para ser primer año, jugué varios partidos y sumé muchos minutos. Estoy feliz por las oportunidades de crecer y hoy me salió una oportunidad más grande. Otro equipo estaba más interesado en mí y quieren tenerme en este club y estoy feliz con la decisión que tomé porque para mí será lo mejor. El 2022 será un año muy grande para mi porque ya no es solo de aprender, sino de poner la experiencia. Ya no soy el mismo jugador que empezó en marzo, ahora soy alguien distinto y estoy listo para los retos que se vienen y voy a mejorar, esto es un proceso y por eso estoy feliz.