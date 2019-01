Waldemar Acosta se pone plazo para volver a las canchas

Desde su natal Uruguay, el delantero Waldemar Acosta aseguró que llegará este jueves al país para seguir con la recuperación luego de una fractura de tibia y peroné.

El charrúa cree que puede estar disponible, siempre que tenga el aval médico, desde la mitad de la primera vuelta.

Acosta marcó 13 tantos para los emplumados en el Apertura 2018, pero se lesionó en el juego de ida de cuartos de final ante Audaz. No pudo estar en el de vuelta ni en los dos choques de semifinales, ante Santa Tecla. Waldemar compartió sus pensamientos con esta redacción.

¿Cuándo llegará de nuevo a El Salvador para seguir con su recuperación?

Estaría llegando este jueves a mediodía. Luego habrá que ir a ver al médico, para ver qué nos dice.

En Uruguay, qué tratamiento ha seguido?

Desde hace un mes que estoy con esta bota de yeso. Hay que hacer el fortalecimiento de a poco. Al llegar a El Salvador habrá que seguir con eso. Tengo que esperar a que el médico me pueda ver y comenzar a trabajar. Hay que hacer trabajo físico aparte. Hace un mes que vengo sin hacer nada, por la lesión. Debo esperar a ver qué dice el médico.

¿Se perdería la primera vuelta o al menos la mitad de esta?

La verdad es que como veo la cosa, voy a estar lo antes posible. Yo me veo, me siento bien, pero obviamente tengo que ver qué es lo que dice el médico. Pienso jugar pronto de nuevo. Me he puesto como un objetivo llegar a jugar a la mitad de la primera vuelta (quinta o sexta fecha), pero tampoco depende mucho de mí. Ganas es lo que me sobra.

Ya estoy un poco aburrido de estar acá. Soy alguien a quien le gusta estar trabajando, no estoy acostumbrado a las lesiones. Es la primera vez que estoy así de esta manera, ya esto me tiene un poco fastidioso.

¿Se quedó con esa espina de que no le pudo aportar a Águila en cuartos y semifinales?

Claro que sí. Esos juegos son más lindos y lamentablemente no los pude jugar. Quería estar ahí, para aportarle al equipo. Los compañeros dieron el máximo. Lamentablemente no se logró el objetivo de ganar el título.

Se contrató al delantero ecuatoriano Richar Mercado. ¿Ya lo conocía?

Sí, Jugó acá en Uruguay, en Wanderers. Yo también lo vi en Ecuador, porque estuve algunos años allá. Es un jugador luchador. Creo que será un gran aporte para nosotros, esperemos que se acople y se acomode lo más rápido posible al grupo. Nunca es fácil. Es complicado cuando llegás a un nuevo equipo, hay que tratar de encontrar la idea. Pero yo creo que sí, que nos va a dar una idea, una gran mano.

Águila fichó poco para el Clausura 2019. ¿Cómo han visto esta dinámica desde afuera?

Quizá si se ve por ese lado, no hubo demasiadas contrataciones, pero la base que jugó el año pasado con el equipo está ahí, luego se sumaron algunos jugadores. El técnico sabe lo que hacía falta, llegó lo que tenía llegar. Nosotros tenemos que estar tranquilos, enfocados, así como lo hicimos en el torneo pasado. Estamos en un equipo grande.

Se le dio continuidad al técnico Carlos Romero. ¿Cómo ven eso desde el grupo de jugadores?

En un equipo grande como Águila estás obligado a ganar. A veces se da, a veces, no. Sabemos que tenemos que pelear por el campeonato. Yo no sé si lo del torneo pasado fue un fracaso, todo queríamos jugar la final. Pero fue un equipo nuevo, muy armado sobre el comienzo del torneo. Se hizo lo mejor posible. Llegamos todos sobre la hora y el equipo se fue armando de a poco, llegamos a la semifinal y perdimos, pero dimos lucha. Creo que así como el profesor tiene la confianza, así la tenemos que tener nosotros. Tenemos que ir para adelante y mirar lo que se viene ahora.