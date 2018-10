Waldemar Acosta promete revivir al Águila ante Metapán

Águila es la segunda mejor ofensiva del Apertura 2018, pero en sus últimos tres partidos marcó un gol. Producto de eso llegaron dos derrotas en fila. Esta situación no se repetía desde las fechas 4 y 5 de la primera vuelta, cuando Tecla y Jocoro los superaron.

Waldemar Acosta, el artillero uruguayo de los emplumados en este Apertura 2018 y quien no ha podido celebrar en esas últimas tres fechas, está convencido que su equipo saldrá del bache ante Isidro Metapán.

¿Cómo está Águila después de las dos derrotas sufridas ante FAS y Audaz?

Un poco triste por no haber podido sumar en estos partidos. Para nosotros era importantísimo, pero así son todos los partidos, difíciles y complicados en la recta final, porque todos los equipos quieren sumar y clasificar. Lamentablemente no pudimos ganar ante estos rivales que mencionas, pero estamos tranquilos porque vamos a revertir esta mala situación en Metapán.

Tu equipo cerró el domingo una mala semana. Antes del juego contra FAS le sacaban 8 puntos a los tigrillos, pero ahora lo tienen a dos...

Ellos sumaron seguido y nosotros no y obviamente se acercaron. Pero nosotros tenemos que tratar de mirar por nosotros, mejorando partido a partido. Hemos hecho un buen torneo, estamos bien y en los puestos de arriba todavía. Tenemos confianza como grupo.

¿Qué sensación les ha dejado perder su segundo partido en el Barraza este torneo?

Veníamos haciendo buenos partidos en casa, pero Audaz se cerró bien atrás después del gol y nos costó entrar, lo intentamos por todos lados y no pudimos. Hicimos un par de goles que no los cobraron y es muestra de que salimos a buscar el partido pero no se pudo. Audaz hizo su trabajo para llevarse el partido. Y claro que dolió perder porque estabas en casa, con tu afición respaldándote.

Este jueves hay un duelo por el liderato entre Santa Tecla y Alianza. ¿Les conviene más un empate para que no se alejen mucho o les es indiferente lo que suceda?

Primero que nada, tenemos que mirar y velar primero por nosotros. Evidentememnte si los de arriba pierden puntos mejor para nosotros y tenemos que aprovecharlo cuando nos toque jugar posteriormente. No estamos tan lejos de Santa Tecla y hay que ver cómo juegan y terminan ese partido. Pero nosotros tenemos también un partido difícil el sábado.

Ese rival que les toca es Isidro Metapán, ¿qué recuerdos tienes del juego de la primera vuelta ante ellos?

Ese partido pegamos rápido con dos goles antes del primer cuarto de hora, eso nos dio la tranquilidad de llevar el partido a nuestro ritmo. Metapán es rival complicado, jodido, que tiene buenos jugadores. No porque los hayamos vencido con buen margen de goles significa que será un partido fácil. El sábado tendrán la cancha y su público a favor, no debemos tampoco olvidar que están en el pelotón de equipos que buscan puestos de clasificación. La liga se ha emparajo muchísimo últimamente, hay que tratar de hacer nuestro trabajo, hacer bien las cosas y sumar porque lo necesitamos.

Por años la plaza de Metapán se le complicó muchas veces a Águila. Para ti es la primera vez que llegarás a ese campo, ¿te han contado antes esa historia?

No se ha comentado en el equipo ese pasado, pero creo que nos ha costado mucho en varias canchas porque los rivales se paran bien y seguro será un partido cerrado. Pero iremos a buscar los puntos, yendo siempre de frente como estamos acostumbrados.

Es un duelo charrúa también. En Metapán están Nicolás Fagúndez y Paolo Suárez. Y por Águila, Vergés y tú...

Joaquín es amigo de Nicolás, jugaron juntos antes. A Nicolás como a Paolo no los había tratado antes, pero pude conocer al primero de ellos después de que nos enfrentamos en septiembre. Los dos son buenos jugadores. Es duelo de compatriotas. Ellos tienen buen equipo, su cancha, su gente y será un bonito partido entre compatriotas.

Aunque no has podido marcar en las últimas tres fechas sigues en el top cinco del goleo individual...

Me siento contento por estar haciendo goles y aportando al equipo, seguiré tranbajando y mejorando de la misma manera para aportar lo mejor de mí, ese es el objetivo de ir sumando. En mi caso como delantero toca hacer goles y debo ayudar al equipo de alguna manera para seguir arriba. Ese duelo de goleo en el torneo sigue parejo como la tabla de posiciones. Hay varios jugadores que pasan por buen momento.