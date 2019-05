Waldemar Acosta: "Jugamos con amor por la camiseta"

El Águila logró la corona 16 que por tanto tiempo se le negó. El cuadro emplumado celebró y los protagonistas expresaron su alegría luego de una temporada en la que tuvieron críticas pero siempre levantaron la cabeza para llegar hasta el final del campeonato. Esto dijeron los protagonistas.

DIEGO COCA

"Estoy orgulloso del equipo. Se nos había negado la 16 pero hoy se logra."

"En lo personal es mi primer título y estoy agradecido con la afición que nbos ha apoyado. El equipo se lo merecía porque fuimos regulares en el torneo. Hoy nos toca celebrar."

RONALD RODRIGUEZ

"Venimos trabajando de la mejor manera. El resultado es este porque al inicio nadie daba un peso por nosotros. Esto es para toda la afición."



WALDEMAR ACOSTA

"Estamos felices por este final. Había hecho un gran labor y fuimos criticados. Siempre supimos que lo que estabamos haciendo estaba viendo."

"Las finales son diferentes. Hay que jugarlo con mucho amor a la camiseta y a los compañeros; quizás no fue un partido lindo por las pocas ocasiones de gol porque los dos equipos se cuidaron."

"Esto es para mi familia y para toda la afición que siempre creyó y que se lo merece. "

SANTOS ORTÍZ

"Un día me prometí llevar un campeonato por esta afición que tenía muchos años de no celebrar un título. La final con Dragón nos dolió mucho y ahora Dios me da alegría; todavía no me lo creo".

"Siempre he sido Águila y nunca lo voy a negar. Si tengo la oportunidad de defender estos colores siempre, lo voy a hacer".