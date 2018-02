Vuelve el dúo dinamita

Luego de un año y medio de auencia se junta de nuevo en la interna de FAS el fútbol de dos argentinos que dejaron una huella marcada en el plantel tigrillo, Juan Marcelo Aimar y Guillermo stradlla. Ambos llegaron al equipo santaneco para el Clausura 2016 y pronto demostraron que se complementan con asistencias y goles.

Pese a que Aimar dejó la cueva tigrilla por problemas con la dirigencia por falta de pago salarial, su retorno al cubil ha encendido de nuevo esa química que tuvo con su paisano Stradella quien decidió quedarse con FAS pero que definitivamente su cuota de goleo decayó tras la salida de su compañero y amigo en la volantía blaugrana.

"Sí, es bueno tener a Juan (Aimar) de nuevo en el plantel, al igual que los otros chicos como (Luis) Perea y Junior (Burgos), es una gran responsabilidad lo que aportan ellos al plantel. Lo que a mí respecta y Juan lo sabe, es un honor vestir esta camiseta", afirmó Stradella.

"Me siento otra vez cómodo con Aimar, vivimos diferente el fútbol con él, venimos de la misma tierra, vivimos y sentimos el fútbol de otra forma, lo tenemos en la sangre. parte puede ser que resentí su ausencia, me he fortalecido con su presencia porque su fútbol llena mucho la cancha, es aplicado en bien del trabajo del profesor y al grupo y esperemos que lo sepamos aprovechar mucho", destacó al resumir su sentir por el retorno de su paisano al FAS.

Stradella admitió que Aimar lo ayudó mucho para anotar seis goles con los tigrillos gracias a sus asistencias a gol.

"Má allá de las asistencias, de lo que puede aportar conmigo, los demás compañeros como Maldonado, Aparicio, "Chino" Orellana pueden hacerlo, cada uno tiene sus cualidades y se pueden explotar eso", admitió.

Por su parte, Juan Marcelo Aimar admitió que "me siento bien estar de nuevo en FAS, jugar de nuevo a la par de Stradella, nos sentimos bien, la química es mutua dentro y fuera de la cancha pese a que pasó más de un año de no estar juntos, esa química ayuda mucho para entendernos bien a la hora de jugar, intentaré de asistirlo como lo hice antes y de aportar al equipo como sé hacerlo", subrayó.

Sobre el plantel, Aimar dijo que "veo al grupo bien, luego de casi dos años sé que en cierto aspecto no son los mismos a los que dejé, ni el cuerpo técnico es el mismo. Hay mucha gente de experiencia con mezcla de juveniles, estamos en una etapa de crecimiento y vamos por buen camino, se enfrentó el domingo a un gran rival y demostramos que todos estamos a la altura de las exigencias."

Por su parte, stradella analizó los próximos dos partidos de los tigrillos en la liga donde enfentará este sábado en San Miguel al Dragón y cinco días después al Alianza en el Cuscatlán como local.

"Se vienen dos partidos duros, el sábado en San Miguel considero que es inhumano jugar a las 2 de la tarde allí, las altas temperaturas va en contra de la exigencia de un jugador profesional, pero acá lo han estrablecido así. Vamos a enfrentar a un equipo que está urgido en ganar, en sumar puntos, por allí se vendrá luego el clásicio ante Alianza pero por ahora estoy centrado en Dragón y lo que haremos el sábado en San Miguel", indicó el "22" de los asociados.