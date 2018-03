Vuelve Miguel Lemus, el “más indisciplinado” del Firpo

Para el lateral izquierdo Miguel Lemus la primera vuelta del Apertura 2017 se volvió aleccionadora. Él se convirtió en el jugador más indisciplinado del Firpo al sufrir dos expulsiones (ante Chalatenango en la fecha cinco y contra Dragón en la jornada nueve) y recibió también dos tarjetas amarillas que dejaron muy golpeada su imagen.Hoy el "Chalatío" ya está limpio de esas sanciones y puede volver a ser tomado en cuenta por los taurinos. Asegura que está dispuesto a no cometer más errores.“He recapacitado. Han sido momentos difíciles mis expulsiones, uno es respetuoso de la labor de los árbitros y ellos sabrán el por qué de las decisiones de expulsarme”, indicó.“He madurado en el tema y buscaré no cometer los mismos errores que cometí para que me hayan expulsado”, agregó.El zaguero izquierdo dijo que el inicio de la segunda vuelta será muy complicada, sobre todo porque juegan ante Municipal Limeño. "Tenemos esa espinita con ellos luego que llegaron a Usulután a ganarnos en casa. Sabemos que es un partido difícil pero ya sabemos lo que es sacar tres puntos de Santa Rosa de Lima y esperamos que este domingo podamos hacerlo de nuevo", declaró.