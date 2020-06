"Voy a hacer que en Metapán respeten mi contrato"

Metapán llevó a su filas a partir del Apertura 2020 a jugadores de renombre como Alexánder Larín, Ricardo Ferreira y Herbert Sosa. Por su parte, Odir "Chino" Flores, quien jugó para los caleros en el Clausura 2020, cree que su fútbol es compatible con el de esas piezas. Pero verlos jugar junto a ellos tendrá que esperar quién sabe cuánto, debido a que la dirigencia calera, encabezada por el empresario metapaneco, Rafael Morataya, y el timonel de ese plantel, Víctor Coreas, descartaron de los planes a Flores para el próximo certamen.

Al volante nacional aún le quedan seis meses de contrato con los jaguares, pero recibió una llamada de la secretaria de ese plantel para decirle que estaba fuera del equipo y que pasara, por favor, a recoger sus papeles. Pese a eso, Morataya se mantiene firme en que todo equipo que requiera a Flores debe conversar antes con el directivo, para alcanzar un acuerdo.

¿Cómo está su caso con la dirigencia de Metapán, que quiere que cualquier equipo que lo pretenda para el próximo semestre se arregle con ellos?

A través de la secretaria del equipo me notificaron que yo ya no seguía en el equipo, por decisión del cuerpo técnico. Hasta ahí. Luego yo pedí reunirme con ellos y pues no se han querido reunir conmigo, porque lo que ellos quieren es que yo vaya a traer mis papeles y me vaya de la institución, aunque yo aún tenga seis meses más de contrato con el equipo. He tratado de comunicarme con ellos, porque no quiero tener problemas, no quiero discutir. Yo lo que quiero es buscar la mejor solución posible. Hablando es como se arreglan las cosas, pero como ellos no quieren hablar, hay que esperar.

¿Fue a través de la secretaria que Metapán le notificó que estaba fuera de los planes para el siguiente torneo?

Sí, no sé si no tienen gerente deportivo. Pero si ellos lo manejan así, lo respeto. Yo estuve con directivas anteriores de Metapán y nunca me pasó eso. Yo sabía que lo llevaban de buena manera. Estaba Fredy Vega como gerente y se solucionaba. Por lo que me han dicho, lo que me Metapán quiere es que un equipo me hablé a mí y ellos (dirigencia de Metapán) pedirle dinero a ese equipo y de ese dinero pagarme la cláusula de rescisión, que acá es de un salario.

¿Está claro, entonces, que lo que usted quiere es hacer respetar ante Metapán la cláusula de rescisión, que es de un mes de salario , según legislación deportiva nacional?

Es que evitar problemas y no hacer conflictos no quiere decir que no se van a hacer respetar los contratos. Uno no quiere hacer problemas, por eso me mantengo al margen. Pero cuando las cosas no son como deben ser, hay que hacer respetar los contratos. Y eso no le gusta a alguna gente. Si ya no quieren contar conmigo en Metapán, que lean el contrato y ahí, no creo que no lo sepan, dice que hay que pagar un mes de cláusula. Entonces, es fácil, yo lo que quiero es que se cumpla el contrato, por que si no, para qué se firma un contrato, entonces. Lo que quiero es que esta gente respete los contratos.

¿No le dio alguna explicación en concreto el timonel del equipo calero, Víctor Coreas, por su salida del equipo jaguar?

Es que después de que me notifica la secretaria del equipo que estoy fuera, le escribo al profesor Víctor Coreas y me dijo que era una decisión compartida. Él sí no me dijo que era decisión de él, me dijo que era compartida, entiendo que es entre la directiva de Metapán y él. Me mandó una nota de voz en la que me deseó lo mejor. También me dijo que cuando uno ya no continúa en un lugar, no tiene por qué pedir más explicaciones. Entonces, yo le dije que estaba bien. Pero quiero aclarar que no tengo nada en contra del profesor Coreas. Tuvimos una buena relación con él en el equipo. Me supo aguantar en unos partidos que no jugué por una lesión en el gemelo. Me esperó. Me puso a jugar en su momento y creo que le aporté. Es más, si fue una decisión de él que yo no continúe lo respeto. Es normal, lo entrenadores deben decidir. Le deseo que le vaya bien ahora con Metapán.

¿Ahora a Metapán llegan jugadores de renombre como Alexánder Larín, Ricardo Ferreira y Herbert Sosa ¿Cree que su fútbol encajaría con ellos?

Metapán ha hecho buenas contrataciones para mí. Ricardo Ferreira, Jhon Machado, Larín y Sosa son cuatro contrataciones de buen nivel. Nada malo lo que ha hecho. Yo no es que me sienta un gran jugador, pero siento que podía aportar. Yo he estado en equipos en los que hay dos planteles y he jugado y salido hasta bicampeón. No creo que sea tan malo para no poder estar en este equipo de Metapán.

Solo dos días después de que usted le dio la bienvenida a Sosa le dicen que ya no sigue en Metapán ¿Cómo se lo tomó?

Le di la bienvenida a Sosa a Metapán porque él es un amigo para mí, no un compañero de trabajo. Estuve con él en Alianza y vivimos cosas bonitas juntos. Pero como dije antes, son decisiones que uno respeta. Sí me dio un poco de sentimiento, pero yo le deseo lo mejor a Sosa. Me preguntó él, después, qué había pasado, pero yo le dije que son cosas normales que pasan en el fútbol. Les deseo lo mejor a Sosa.

¿Es cierto que en febrero de este año tuvo la oportunidad de irse de nuevo al fútbol de Guatemala y la directiva metapaneca le pidió que se quedara?

Sí. Ellos (directiva de Metapán) decían que yo vine lesionado luego de estar en Cobán en el torneo anterior, en Guatemala. Yo vine con una molestia en el gemelo. Pero jugué contra Alianza y si lo hice, significa que no estaba lesionado. Le dije al profesor Coreas que tenía una molestia. Lo manejamos y no jugué por algunos partidos, 3 o 4. Ahí es donde el profesor Coreas se portó a la altura y yo le agradezco. En ese tiempo se hablaba de que venía lesionado.

En febrero me mandan un precontrato de Guatemala y en mi contrato está que tengo una cláusula de salida. Yo dije que mejor me iba. Se lo comenté al presidente, Rafael Morataya y al profesor Coreas. Me dijeron que no me fuera, porque tenía contrato. Yo le presenté al presidente de Metapán el precontrato que me mandaron. El equipo de Guatemala quería hasta pagar porque me dejaran ir, pero él (Morataya) no quiso. Pero ahora me dicen que me vaya de Metapán. Perfecto, pero que me paguen el mes que dice la cláusula para rescindir. En ese momento pensaron que no me fuera yo, porque no tenían a más nadie.

¿Ahora tiene ofertas para el Apertura 2020?

Tengo dos ofertas y estoy esperando a ver si sale alguna otra en Guatemala. Yo tengo la ventaja de poseer la doble nacionalidad, que me dio mi mamá por ser guatemalteca. No ocupo plaza de extranjero ahí. Hay que esperar. Lo que sí puedo decir ahora es que voy a hacer que en Metapan respeten mi contrato. Voy a esperar hasta lo último si es posible. No tengo prisa. Sé que Dios es justo y va a hacer entender a esta gente que debe respetar los contratos. Yo ya hablé a FESFUT y si ellos quieren llegar a esas instancias, habrá que ver que pasa. Yo no quiero llegar a eso, pero si es necesario, va a haber que hacerlo.