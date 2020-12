Volante salvadoreño invitado a entrenar con el CS Marítimo de Portugal

El mediocampista salvadoreño Jordan Alexander Vásquez, viajará el próximo mes hacia la Isla de Madeira en Portugal para integrarse al menos por espacio de 15 días a los trabajos de la sub 23 del CS Marítimo de la primera división portuguesa gracias a la gestión realizada por la empresa Professional Soccer International Connections (PSIC) fundada por ela nacional Frankie Gómez, un ex jugador del Sonsonate de la década de los 70’ y cazatalento del club portugués.

Vásquez nacido en San Francisco, California hace casi 21 años y de padres salvadoreños, confirmó a Deportes LPG sobre esta oportunidad que le llegó a sus manos apenas el pasado martes luego de dos meses de gestión.

"Feliz por esta oportunidad que se me presenta para viajar a Portugal, agradecido por los profesores luego de estar en casa sin estudiar por la pandemia", admitió el jugador de 1.79 metros de estatura y que realiza funciones de volante creativo o como defensor diestro en los equipos colegiales y universitarios donde ha militado.

El jugador aseguró que "desde hace dos meses estaba platicando sobre esa oportunidad, pero oficialmente recibí la invitación ayer (martes) del Marítimo para viajar a probarme. Me he estado preparando físicamente desde finales de abril luego de no poder continuar mis estudios por la pandemia en la Universidad de York en Inglaterra donde estoy desde el 2017, he jugado con la Academia de la Universidad en la liga y una copa de los colegios en Inglaterra", explicó el estudiante universitario que cursa estudios desde hace dos años en dicha universidad inglesa en la carrera de Ciencias de los Deportes y que le resta aún un año para titularse y dos años para adquirir su Maestría.

A punto de cumplir los 21 años el próximo 29 de este mes, el mediocampista no ha ocultado su emoción por esta nueva puerta que de le abre en su carrera profesional luego de ver frustrado su intención de retornar a Inglaterra por el tema del COVID-19 y confesó sus preferencias en el fútbol internacional y nacional.

"Mi equipo favorito es el FC Barcelona de España y en El Salvador es el FAS por su historia, crecí viendo sus juegos desde que estaba en El Salvador de visita por televisión ya que nunca he tenido oportunidad de ir a verlos al estadio", afirmó.

ENORME OPORTUNIDAD

Moisés Vásquez, padre de Jordan, explicó que el llamado a probarse en el CS Marítimo de Portugal ha sido gracias a la insistencia y determinación de su hijo por sobresalir en el fútbol pese a los tropiezos y decepciones recibidas.

"El dueño de esa compañía es cazatalentos y trabaja para el Club Marítimo de Portugal, tanto don Clemente Lima y Frankie Gómez quien fundó la compañía Professional Soccer International Connections (PSIC), es salvadoreño y ex jugador del Sonsonate en la década de los años 70'. Ambos miraron el video de Jordy que me pidieron y les gustó su forma de jugar y adelantaron que la experiencia que ha adquirido en Inglaterra jugando con la Universidad de York le ha ayudado para ser tomado en cuenta en este viaje", señaló con emoción el compatriota.

Vásquez tuvo su primer acercamiento al fútbol nacional el año anterior cuando fue parte de un mini campamento de una semana para buscar integrarse a la selección preolímpica que manejaba el técnico Rodolfo Góchez.

"El año pasado Jordy estuvo trabajando un microciclo de cinco días en la ciudad de Los Ángeles a fin de poder integrar la selección Preolímpica del profesor (Rodolfo) Góchez, viajamos desde San Francisco a ese mini campamento pero al final el profesor no lo tomó en cuenta por distintas razones de índole personal", explicó ela padre de Jordan.

Sobre la logística del viaje de Jordan Alexander a Portugal, don Moisés Vásquez explicó que "el viaje incluye pasaje y hospedaje brindado por el Marítimo, mi hijo se quedará en la casa club del equipo. Jordy viajará el próximo 8 de enero y estará preliminarmente por 15 días con el Marítimo. Si a los entrenadores de la sub 23 les gusta el potencial de Jordan se podrá quedar 15 días más", destacó.

Jordan Vásquez no retornó a la ciudad de York en Inglaterra en agosto del año pasado por el tema de la pandemia donde desistió estudiar este semestre y buscar una oportunidad profesional de su carrera explicó el padre de Jordan.

“A Dios gracias ha salido está puerta en Portugal para probarse y tengo fe que la aprovechará", indicó.