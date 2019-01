Volante del Águila se lesiona rodilla

Wilson Gilberto Rugama, volante de marca del Águila, se perderá al menos dos juegos de liga mayor debido a la lesión que sufrió ante Firpo en Usulután, por la jornada 2 del torneo Clausura 2019.

Rugama salió en camilla del partido ante los ultralempinos al minuto 32 luego que un minuto antes sufriera un fuerte choque con Francisco Jovel, en la disputa de un balón que terminó con los dos jugadores tirados sobre el césped del Sergio Torres Rivera.

Con un vendaje con hielo sobre su rodilla dañada, el jugador dijo que "ahorita (sábado) no se ha podido determinar la gravedad de la lesión por la falta de estudios médicos, pero preliminarmente me ha dicho el médico que sería una distensión en mi ligamento de la rodilla (derecha); vamos a esperar que me haga el los estudios médicos y saber qué tengo, ojalá no haya sido algo grave", afirmó el mediocampista.

Rugama afirmó que el choque con Jovel fue circunstancial y "sucedió en el momento en que fui a buscar la pelota y a la hora en que él hizo un paso de más para quitarme la pelota, ahí chocamos con la rodilla".

ANÁLISIS PRELIMINAR

Al respecto, el médico del equipo afirmó que "definitivamente Rugama ha sufrido una leve distensión en su ligamento de su rodilla, por lo que fue necesaria su sustitución. Vamos a esperar los resultados de los rayos X, de la ultrasonografía y de la resonancia magnética que se le aplicarán a su rodilla para determinar el tiempo de recuperación, por allí estará fuera uno o dos partidos para que repose y realice sus fisioterapias", destacó.

El técnico Carlos Romero también lamentó la lesión del volante nejapense y aseguró que "Rugama es una pieza clave en mi idea táctica, resentimos su salida ante Firpo, me preocupa porque es un jugador más en la lista de recuperación, junto a Waldemar (Acosta), Jefferson (Polío) y Kevin (Sagastizado). Lo único que espero es que su lesión no sea grave y que pronto lo tengamos jugando en la cancha".