''Vivo un sueño en cada partido''

En Metapán siempre hay una tradición, jugadores que son oriundos de la ciudad. Uno de ellos es el portero Óscar Pleitez, quien ya tiene más de ocho años en la institución jaguar.

Su rendimiento le ha permitido a consolidarse en la portería e incluso ha dado el salto de recibir convocatorias de Selección desde junio de 2017.

Con el partido del domingo ante AD Chalatenango cumplió 120 partidos oficiales en Primera desde su debut el 24 de abril de 2014 ante la UES.

''Es un buen reto jugar para Metapán, un gran club y que es en el país y fuera de sus fronteras por su participación en torneos de Concacaf. Siempre es para mí una gran responsabilidad tapar bajo los tres postes y la clave está en seguir trabajando, pelear sanamente con los compañeros el puesto (Luis Contreras y Geovanni Anaya), cuidarme al máximo para rendir en la cancha y aportar mi granito de arena'', explicó Pleitez.

Antes de ser futbolista profesional fue aficionado del equipo, eso le permite gozar de una identidad.

''Soy de Metapán y de pequeño era un sueño jugar para el equipo, mi papá me traía seguido al estadio y me motivaba eso. A él le decía que jugaría acá y por eso lo disfruto al máximo y represento al equipo de mi ciudad y al que ha tomado quiero'', explicó.

En Metapán han defendido la portería Adolfo Menéndez, Dagoberto Portillo, Misael Alfaro... pero éste último será siempre su referente.

''Conocí poco a Dago y al profe Menéndez pero a Misael sí, fuimos compañeros, llegó a ser mi preparador de porteros y siempre me transmitió mucha confianza para mejorar. Siempre quise ser como él y me falta camino pero confío en Dios que así será'', indicó Óscar.

El sábado, en la visita de AD Chalatenango, tuvo la oportunidad de saludar a ''Misa'', quien es entrenador de ese equipo. ''Con Misa siempre está la amistad, lo tuve de preparador de porteros y es un gran amigo y como técnico trabaja bien y está haciendo bien las cosas con Chalatenango. Y fue motivante verlo y estar en contra después de haberlo tenido de compañero''.

Pleitez ya piensa en el partido del sábado. ''Ya teníamos varios torneos de no iniciar así, estábamos en deuda con la directiva, afición y con nosotros mismos porque Metapán merece estar entre los primeros cuatro y ahora estamos peleando el liderato con Alianza y es motivante y vamos a un duelo de líderes el sábado en intentaremos ganarlo. Hay que seguir igual que en los últimos dos partidos, encajando poco para dejar la portería a cero''.

Sobre su ilusión por debutar pronto con Selección, mencionó. ''Como salvadoreño uno de lo sueños es vestir la azul y blanco y representar al país . Si pronto se me da esa oportunidad, bienvenido sea. Espero rendir al máximo y llenar las expectativas, en estos amistosos que se vienen para la Selección en marzo''.