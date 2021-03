Vitesse destaca a Enrico Dueñas

La participación de Enrico Hernández Dueñas no pasa inadvertida en su club, y este miércoles el Vitesse de Países Bajos destacó al delantero salvadoreño y otros de sus jugadores que han sido convocados con sus respectivas selecciones.

En total son ocho los futbolistas del Vitesse que han tenido actividad con la selección en fecha FIFA en Hungría, Andorra, Mauritania y en el caso de Enrico con la azul en el Preolímpico de Guadalajara, México.

El Vitesse también publicó un mapa en el cual indica la procedencia de sus jugadores y aparece la cara de Enrico sobre El Salvador.

Después de dos partidos en el Preolímpico, Enrico Dueñas destaca en las estadísticas como el jugador que hasta el momento más remates ha conseguido con la camiseta de la selección, con un total de ocho tiros a puerta. Pese a que no ha marcado todavía, es uno de los jugadores que más genera para el equipo dirigido por Hugo Pérez.

"Enrico Hernández ya estaba ausente el fin de semana pasado debido a un partido internacional de El Salvador Sub 23 vs. Canadá Sub 23 (derrota 0-2). El centrocampista ofensivo comenzó de titular contra los canadienses. El Sub 23 todavía juega contra Honduras y Haití. Todos los duelos se llevan a cabo en México como parte del torneo clasificatorio olímpico de CONCACAF", publicó el Vitesse en su sitio web.