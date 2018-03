Violencia en los estadios obliga a suspender semifinales en Honduras

SAN PEDRO SULA, HONDURAS. Una batalla campal se registró ayer en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, ciudad del norte de Honduras, en el segundo tiempo del partido de ida entre el Real España y Marathón por la semifinal del torneo Apertura de fútbol, luego de un fallo arbitral.

Al minuto 76, en un contragolpe del Real España, el árbitro sancionó penalti una jugada en el área del Marathón, cuyos jugadores le reclamaron airadamente, mientras los ánimos se caldeaban en la grada sur del estadio, donde enardecidos aficionados que sacudían un portón superaron el obstáculo y se metieron a la cancha.

La turba lanzó piedras y otros objetos contundentes, sin que se conozca de momento si hubo lesionados.

El árbitro del partido era Armando Castro, quien luego de que los jugadores del Marathón se le fueran encima no pudo llevar la pelota al punto de penalti, en tanto que los aficionados del Marathón se afanaban en abrir el portón para entrar a la cancha.

Desde otra grada, en el extremo este del estadio, hacían lo mismo aficionados del Real España, que también entraron a la cancha e intentaron enfrentarse a los del Marathón, lo que fue evitado por efectivos del Batallón "Cobras" de la Policía Nacional que disolvieron la manifestación con gas lacrimógeno.

Los gases afectaron a muchos aficionados, entre ellos decenas de niños, algunos menores de cuatro años, acompañados de sus padres; jugadores y periodistas, entre otros.

NO FUE SUFICIENTE EL CONTROL POLICIAL

Cuando los aficionados del Marathón comenzaron en la grada sur a sacudir un portón de alambre con candado, los cuatro policías que estaban apostados enfrente, dentro del estadio, no intervinieron quizá previendo que lo podían romper y no estaban en condiciones para controlar la enardecida turba.

El partido, que iba ganando el Real España por 2-0, fue suspendido por los disturbios.

Los seguidores del Marathón se fueron del estadio, mientras que decenas de los del Real España se quedaron en la cancha, algunos haciéndose fotos con sus jugadores, mientras otros seguían en la grada media hora después del zafarrancho.

Se desconoce la decisión que tomará la Liga Profesional de Fútbol Honduras sobre el primer juego de la semifinal entre Real España y Marathón, y el de vuelta, que está previsto para el sábado.

En la otra llave de la semifinal, jugarían hoy en Tegucigalpa, la capital hondureña, Olimpia y Motagua, peo este fue suspendido debido a que autoridades no garantizaban la seguridad.