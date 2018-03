Violencia contra árbitro empaña otra vez el fútbol argentino

La violencia en los campos de fútbol opacó el desarrollo de la jornada en la Liga Güemense, en la localidad de Salta, Argentina, luego que el árbitro Claudio Landriel fuera agredido salvajemente por los jugadores del club La Tablada.Los jugadores no pudieron contener su ira tras la expulsión de un compañero por reclamos airados al réferi.El duelo que enfrentó a los equipos La Tablada contra 135 Viviendas tuvo que suspenderse al minuto 72, tras la agresión que inició José Rodríguez, quien había sido expulsado cuando su equipo perdía 2-1.En el primer tiempo, Landriel había expulsado a Carlos Pastrana por insultar al técnico del 135 Viviendas, Marcelo Peñaloza.Según detalló el referi en su informe, Pastrana instigó a los aficionados de La Tablada a que rompieran un portón y agredieran al árbitro, aunque en ese momento la situación no pasó a más.Landrien recibió patadas en varias partes del cuerpo e incluso el rostro, además de puñetazos e insultos, pese a salir escoltado por elementos policiales, aunque a los jugadores no les importó y no dejaron de agredir al silbante hasta que ingresó a la zona de camerinos.