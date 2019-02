"Vinimos con todo el equipo; no podemos subestimar al Alianza"

Diego Alonso, director técnico de Monterrey, lo había dicho antes del juego ante Alianza, que para los regiomontanos el compromiso de ida era la primera final de esta serie. Por eso es que el uruguayo se mostró sorprendido por la pregunta , en conferencia de prensa, de si traía a su equipo estelar para el juego ante los albos, el miércoles en el Cuscatlán.

Ese choque de inicio de serie terminó 0-0 y todo quedó para la vuelta, que se jugará este miércoles 27 de febrero, en la cancha de Rayados. Luego del primer capítulo, Alonso admitió que lo mostrado por Alianza no lo sorprendió. "No me sorprendió lo de Alianza. Sabemos que es un equipo grande, que de local se hace fuerte. La intensidad es la que nos esperábamos, de dos equipo que quieren pasar de ronda en CONCACAF. Lo teníamos claro. Gente del periodismo salvadoreño me preguntaba si habíamos traído a nuestro primer equipo, pero nosotros no podíamos subestimar a nadie", apuntó el estratega del conjunto mexicano.

Alonso espera poder resolver esta serie en el juego de vuelta. Pero el charrúa advirtió que en su casa van a tratar de ser mejores que los albos. "Somos humildes y vinimos acá a jugar un buen partido de fútbol. Nos quedan 90 minutos para poder pasar la serie. Sabíamos que no iba a ser sencillo. El juego se hizo de ida vuelta. La serie está abierta ahora , para cualquiera de los dos", dijo el entrenador de Rayados.

Luego, el estratega de Rayados salío al paso para hacer una aclaración de lo que dijo antes del juego el mediapunta colombiano, Avilés Hurtado, sobre el hecho de que no conocían a los paquidermos. '"Eso lo dijo cuando yo aún no les había pasado toda la información sobre Alianza. Dos días previos a cada juego, hablamos del rival. Les mostramos imágenes. Nuestros jugadores no estaban inmersos en el torneo de CONCACAF, sino que en nuestra liga local. Sabíamos que Alianza ha llegado a las últimas cinco finales en el torneo nacional'", externó Alonso