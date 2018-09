Vinicius podría dejar el Real Madrid en enero

Vinicius no la está pasando del todo bien en su primera temporada en el Real Madrid. De hecho todavía no goza de minutos en el primer equipo y pese a esporádicas muestras de calidad en el filial, todavía no cuenta para el técnico Julen Lopetegui.

Y es que si las cosas no marchan bien, la promesa del fútbol brasileño podría marcharse a principio de 2019, según informó esta tarde (noche en España) el periódico Marca.

Ambas partes acordaron que, en caso de que las cosas no marcharan como deseaban, "en enero Vinícius pudiera tener la opción de volver a la disciplina del Flamengo para jugar los campeonatos estatales (estaduais) del fútbol brasileño. Y en julio se reincorporaría de manera ya definitiva al Real Madrid", confirma el periódico deportivo.

El medio español además recuerda que el proceso de adaptación no es fácil para Vinicius, que llegó como una de las nuevas caras en el nuevo equipo merengue pero está lejos, al menos de momento, de contar con la confianza en el primer equipo.

"Pasar de jugar en Maracaná ante 80 mil personas siendo el ídolo y máximo goleador del Flamengo a jugar este domingo en el García de la Mata (1 mil localidades) ante el Unión Adarve un partido de Segunda división B no debe ser fácil para un adolescente recién llegado de Brasil", sentencia el rotativo madrileño.