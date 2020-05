Villarreal: "En FAS tuvimos un equipo ganador"

El colombiano Carlos Villarreal dejó escuela en El Salvador. Ese paso por aquel FAS que dirigía Alberto "Chochera" Castillo (2002-05) aún permanece en la retina de los aficionados tigrillos y gran parte de ese éxito fue la labor del preparador físico, quien hizo énfasis en una metodología de trabajo para sacar el mejor rendimiento de los futbolistas.

Eso le permitió ser tomado en cuenta en otros equipos de la liga mayor así como en la selección nacional, un paso que tuvo un tono gris por los casos se amaños de partidos. El colombiano trabaja ahora con el equipo femenino del Independiente Santa Fe el cual se alista para disputar la Copa Libertadores femenina y la liga local.

De su paso por el equipo santaneco sólo tiene gratos recuerdos. "Tuve la fortuna de ganar más que perder. Tuvimos un equipo ganador, sólido, años fantásticos en FAS, conocí muchos amigos en muchos equipos también como en Alianza y Águila. Nos veían como compañeros, personas que buscamos lo mejor. Me marcó mucho estar en El Salvador ", dijo.

El especialista siente que sentó una referencia sobre su trabajo y metodología. "Eso es gratificante para mí. Teníamos un gran equipo, y en calidad técnica, increíble. Marcamos una metodología de entrenamiento diferente en FAS. Fuimos con modernidad y eso le gustaba al jugador, pues sentía que cada día daba más, hicimos esa diferencia ", destacó.

En su llegada, los santanecos marcaron una época al ganador cinco títulos en un período de tres años. Jugadores como Alejandro Bentos, Williams Reyes, Gilberto Murgas, entre otros, son de los destacados para echarse al equipo entre hombros aunque para Villarreal, una de las claves era que todos los jugadores sabían jugar como equipo.

"Éramos un gran equipo y nos admiraban mucho. Hicimos énfasis en que no sólo valía el talento sino la preparación física, la táctica, la estrategia. Todo era un complemento y los muchachos lo entendieron. Fue tal que se marcó una época", agregó el cafetero.

La admiración por su trabajo fue tal, que ahora confiesa que "otros entrenadores de equipos de primera división que nos reunían para charlar sobre nuestro estilo de trabajo. Fuimos a capacitar a entrenadores y luego apoyé con AEFES".

Después de su paso por el FAS, Villarreal estuvo con el Chalatenango, Sonsonate y tuvo su paso por el Suchitepéquez del fútbol en Guatemala.

La mancha

Sobre su paso en la selección, la situación es diferente. Bajo la dirección de "Chochera" Castillo y Villarreal, la Azul ganó el tercer lugar en la Copa Centro americana en 2013 y se clasificó a la Copa Oro, torneo en donde avanzó a cuartos de final. Pero fueron las sanciones de por vida a jugadores por amaño de partidos fueron las que le marcaron.

"La mala noticia que tocó fondo y me partió el alma fue la sanción por amaños. Me vi afectado y tuve bastante tolerancia porque cuando las manos de uno están limpias, pues hay que destacarlo. Hablamos con algunos jugadores sobre este tema, pero nos parecía insólito. Cómo no pudimos darnos cuenta en pleno partido que esto estaba pasando. La mayoría de ellos no nos dio la cara después, lo dejamos con rabia ", expuso.

En Colombia

La cuarentena, si bien ha sido un golpe para todo el mundo, también ha sido la oportunidad de reinventarse en la preparación de acuerdo con el especialista. Esto porque en la metodología implementa las clases en línea y diferentes rutinas para que las chicas aprovechen el tiempo.

"Nos han traído una consigna bien clara y difícil, ser campeones del fútbol colombiano en liga femenina y la Copa Libertadores. Las metas son grandes pero eso nos motiva y es placentero ser tomado en cuenta. Ante esta situación del COVID-19 había dos cosas, o parar, o cambiar el plan de entrenamiento de manera virtual y eso es lo que estamos haciendo", destacó el colombiano.

En esa preparación llevan ya 67 días de trabajo en casa con sesiones en línea y especializados. Se les da seguimiento a las chicas para tener un mejor rendimiento. "Es una nueva era que se nos ha venido encima con la pandemia en donde todos debemos adaptarnos a ella. Hay que tener la capacidad digital de enfrentarlo con el deporte", destacó.

Antes, Villarreal estuvo en el Instituto Departamental del Deporte en el cual coordinaba el programa de Centro de Alto rendimiento de todas las disciplinas, labor que realizó durante los últimos cuatro años. Ya en enero de este 2020 tuvo la llamada de Independiente Santa Fe, en Bogotá, para estar con la preparación del equipo femenino.