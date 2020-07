"Vieja" Reinoso: "La directiva de Firpo no quiso que siguiera, me echó"

Los entrenadores Gerardo "Vieja" Reinoso y Horacio Cordero, aparte de ser argentinos, tienen en común un título en las filas de Firpo y luego haber tenido que salir de forma repentina de ese representativo. Reinoso llegó a las filas pamperas en el inicio de 2008, luego de que Cordero había conseguido el título en diciembre de 2007, tras vencer a FAS en penaltis. Cordero no tomó a bien una decisión de la directiva firpense y se marchó de nuevo a Guatemala, donde reside. Hasta esa fecha no ha vuelto a dirigir en el balompié cuscatleco.

Luego, Reinoso fue campeón con los toros en el Clausura 2008, para afianzar el bicampeonato, con el triunfo por 1-0 ante FAS. Eso le valió para seguir en el banco usuluteco en el Apertura 2008, pero luego de una mala racha de resultados tuvo que dejar el cargo.

En plática con EL GRAFICO, "La Vieja" contó cómo fue su salida del conjunto usuluteco, pero también recordó el título que alcanzó ahí. Pese a que semana tras semana de competencia rendía informes detallados a la dirigencia pampera sobre lo hecho en cada partido, fue separado de ese representativo.

"Yo, la verdad, tenía muchas ganas de seguir en Firpo porque fue un torneo muy lindo y disputado en el que ganamos. Por momentos nos caímos, pero de nuevo tomamos el ritmo. Creo que fuimos un campeón merecido. La directiva de Firpo no quiso que siguiera, me echó. Jugamos el torneo de CONCACAF y en el inicio del próximo torneo me echaron. Me llamó la directiva y me quiso hacer firmar otro contrato en el que me podían despedir en cualquier momento sin pagarme nada. Me obligaban a firmar un nuevo contrato. Pero les dije que no podía firmarlo. Fue la única vez que me pasó eso en mi carrera", explicó el timonel suramericano desde Argentina.

Luego, antes de irse, Reinoso fue a explicarles a sus jugadores las razones por las que se iba de Firpo. Aclaró que ninguno entendió de qué se trataba el asunto. "Cómo me iban a echar, si yo venía de salir campeón y para colmo yo tenía mi contrato por un año, dos torneos. No entendí nunca esa cláusula que quería poner la directiva de Firpo en mi contrato. Yo les dije que si ellos me querían echar, no había problema, yo me iba. Yo estaba feliz en Firpo. Me quedé con la gana de seguir dirigiendo en El Salvador Me gustó mucho el fútbol, la calidad de los jugadores. La pasé lindo, porque salimos campeones. Tengo un gran cariño por el Firpo", explicó el timonel gaucho.

Con Granito

El año pasado, Reinoso estuvo al frente del Miami, de la segunda liga en importancia en Estados Unidos. Ahí coincidió con el volante cuscatleco, Tomás Granito, quien en 2013 jugó el Mundial sub-20 de Turquía con el plantel salvadoreño. "Recuerdo que Tomás estaba contento, porque volvía a la selección. Es un gran chico y un gran jugador. Él puede dar buenas referencias. Luego de estar ahí volví a Argentina, porque hasta la fecha no me salió nada interesante para dirigir y ahora estamos guardados acá en Argentina, con la familia, por esto del coronavirus", explicó el extécnico de los toros.

Luego, "la Vieja" indicó que el llamado de Granito a la selección cuscatleca, en 2019, fue merecido. Puso en relieve algunos puntos a favor sobre el jugador. "Es buen futbolista, muy inteligente. Está para otro nivel. Siempre hablamos sobre El Salvador. Siempre pensó en que llegara la nominación para jugar para la selección de El Salvador", apuntó el entrenador suramericano en charla con este medio desde tierras gauchas.