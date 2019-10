Video registra mano que debió sancionarse con penalti y árbitro avala con tiro de esquina

El Ilopaneco de la segunda división, presentará ante la comisión de árbitros de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), una queja por el desempeño arbitral de Edwin Erick Bran Corleto, durante el partido entre el Ilopaneco y el San Pablo Municipal, correspondiente a la novena fecha del Apertura 2019, disputado el pasado miércoles por la tarde en el estadio Azteca de Ilopango.

La directiva del Ilopaneco solicitará que este juez no vuelva a ser designado para sus partidos en lo que resta del torneo, porque a su criterio, actuó mal en ese partido reprogramado por lluvia.

La queja se ampara en un video en poder de esta redacción, cortesía del periodista deportivo Julio de la Cruz, donde se observa el momento que el delantero del Ilopaneco, Óscar Acevedo, en labores defensivas dentro del área, desvía el balón con la mano al tiro de esquina en la ejecución de un tiro libre a favor del San Pablo Municipal. Corría el minuto cinco aproximadamente y el duelo se mantenía empatado 0-0.

Según se aprecia en el video, jugadores del equipo local y aficionados observaron la acción, los jugadores del San Pablo Municipal reclaman al árbitro, pero su decisión fue el tiro de esquina.

“Fue un mal arbitraje. Era penalti. Presentaremos esta queja contra el árbitro, para que ya no lo manden a dirigir a nuestros partidos. Toda la afición en el estadio se puso de pie al final del juego para aplaudirle (al árbitro), él creyó que fue por su buen desempeño”, indicó Carolina Hidalgo, representante del Ilopaneco.

La directiva añadió que “Corleto nos dañó a los dos equipos. Acevedo llegó a defender y desvió la pelota al tiro de esquina con la mano. Todos dijimos 'se va (expulsado)', para sorpresa, no fue así. Somos objetivos y sabíamos que tenía que irse expulsado. Estamos inconformes”.

ESPERABA LA TARJETA ROJA

Óscar Acevedo, delantero del Ilopaneco, admitió que tocó deliberadamente la pelota con la mano dentro del área, que debió ser expulsado y sancionado con tiro de penalti, pero su sorpresa fue que el árbitro decretó tiro de esquina, pese a que “todos vieron la mano”.

“Fue un mal arbitraje, no me dijo nada (en la acción), creí que me expulsaría y no lo hizo. Creo que de eso se agarró para pitar en contra de nosotros, nos expulsó a dos jugadores (Fernando Amaya y Rodrigo Martínez ), ellos (San Pablo) pegando y ni tarjetas le sacó, noes afectó”, añadió.

Esa jugada, según Acevedo, “de ahí se agarró para pitarnos en contra, él es enojado, imprudente, cualquier cosa nos decía y nos apartaba, no reclamábamos mucho porque nos podía expulsar. Yo sabía que debía irme expulsado, toda la gente la vio, era tarjeta roja, él quizás no la vio, pero los demás árbitros lo dejaron solo, le preguntó al cuarto árbitro y no vio la jugada”.

Edwin Erick Bran Corleto, de la filial departamental de Santa Ana, con siete años de experiencia en el arbitraje salvadoreño, dirigió este partido que finalizó con empate 3-3.