Video: Revelan bronca de Cristiano con sus compañeros de Juventus: "Jugamos una mie..."

Múnera Eastman Radio reveló imágenes del documental Juventus All or Nothing cuando Cristiano Ronaldo explotó en bronca con sus compañeros durante la eliminatoria de Champions ante el Oporto.

Cristiano intercambió palabras con su amigo, el colombiano Juan Cuadrado. "¡Hay que intentarlo más, qué mierda! ¡No jugamos a nada, mierda! !Jugamos a una mierda! Yo también me incluyo, no estamos jugando a nada, hay que decir la verdad. ¡Es un partido de Champions, hay que tener personalidad!". ]

La discusión que tuvieron Cristiano Ronaldo y Juan Guillermo Cuadrado cuando fueron compañeros en la Juventus ��



�� las imágenes corresponden al documental Juventus All or Nothing pic.twitter.com/boPd4JHaLK — Múnera Eastman Radio (@RadioMunera) November 25, 2021

La eliminatoria de octavos de Champions de la Juventus contra el Oporto Cristiano la vivió con especial tensión. Esta escena con su mejor amigo da buena cuenta de ello. Mira el documental Juventus All or Nothing completo en Prime Video.