Video: Primeras palabras de Tomás Granitto como jugador de All Boys

El nuevo jugador de All Boys de Argentina Tomás Granitto dio sus primeras declaraciones como nuevo elemento del equipo argentino.

Granitto fue fichado mientras estaba en Águila y jugará el torneo de ascenso con el equipo albo en la Primera Nacional.

"Se que va a ser una experiencia muy linda, honestamente. Creo que va a ser algo muy fuerte, competitivo, una lucha cada partido pero al mismo tiempo es algo que quiero y es una de las razones por la que vine", comentó el nuevo jugador de All Boys.

El volante salvadoreño también mencionó su etapa en El Salvador y como se viven los partidos en el país centroamericano.

'"Yo nací ahí (El salvador) y también he jugado profesionalmente, he tenido la experiencia de representar al país que es algo muy lindo. En Centroamérica tenes canchas muy bravas con hinchas muy bravos ya que también se vive el fútbol de una manera muy pasional", agregó el ex volante de Águila